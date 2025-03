Nikola Raičević kazao je da nikada nije tražio bilo kakakv novac, niti je uzeo novac za Miloša i Vesnu Medenicu.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

On je to kazao danas u Višem sudu u Podgorici gdje je nastavljeno suđenje Vesni Medenici, kako prenose Vijesti.

Okrivljeni Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, carinik Goran Jovanović i Nikola Raičević, negirali su navode optužnice da su pripadnici kriminalne organizacije.

Raičević izjavio danas iznoseći odbranu da nije kriv ni za jedno krivično djelo, prenose Vijesti.

Nakon što ga je sudija Vesna Kovačević upoznala sa odbranama ostalih okrivljenih Vasilija Petrovića, Marka i Bojana Popovića, Raičević je izjavio da je spreman da ide na poligraf, ali je pozvao da to učine Bojan i Marko Popović i da bi to bilo pošteno.

Predložio je da se testiraju zajedno da se vidi ko ne govori istinu. Raičević je izjavo da od njih nikada nije tražio bilo kakakv novac, niti je uzeo novac za Miloša i Vesnu Medenicu. Dodao je da nije bio posrednik između njih i Medenica, prenose Vijesti.

Što se tiče odbrane Vasilija Petrovića, Raičević je kazao da je tačno da su prijatelji, da su imali raznih finansijskih transakcija te da je na kredit od Vanje Petrovića kupio stan na kredit, kao i njegov brat. Rekao je da se nikada ni jedna novčana transakcija nije povezana sa Medenicama. Na njegovu odbranu nije bilo primjedbi.

Okrivljeni Bevenja je rekao da ne priznaje krivicu, da nikada nije primio, dao mito i da je svoj posao radio u skladu sa propisima. Dodao je da je Petra Milutinovića upoznao 2018. ili 2019. godine i da se njihova komunikacija isključivo odnosila na gradnju objekta u Tivtu, i da je nakon nekog vremena Milutinović izašao iz tog posla. Naglasio je da on i njegov kolega Stevo Karanikić nijesu sačinili lažnu dokumentaciju za šverc cigarete.

"Sve što je Petar Milutinović izjavio, su laži i neistine”, kazao je Bevenja.

On je naveo da poseduje kriptovani telefon, ali da ga nikada nije koristio i ga nije uključio. Prema njegovim riječima, kriptovani telefon je uzeo da bi ga prodao jer se inače, između ostalog, bavi prodajom. Negirao je odbranu Petra Milutinovića da je dobio novac za izradu dokumentacije od njega, a negirao je i da je mejlom komunicirao sa Milutinovićem. Okrivljeni Bevenja je negirao i da posjeduje mašinu za pravljenje pečata, prenose Vijesti.

Okrivljeni Stevo Karanikić rekao je nije pripadnik bilo kakve organizacije, te da nije imao kriptovani telefon. Naveo je da on i Bevenja nikada nijesu sačinjavali neku dokumentaciju za Milutinovića koja se odnosi na cigarete.

Carinik Goran Jovanović detaljno je objasnio svoja zaduženje i rekao da razumije optužbu, ali da ne razumije smisao onoga što mu se stavlja na teret. Istakao je da nikada nije primio mito, već da je isključivo svoj posao radio u skladu sa propisima. Dodao je da je bio u smjeni 31. novembra 2019. godine, ali da ostali datumi koji su navedeni u optužnom aktu nijesu tačni i da se to lako može provjeriti, prenose Vijesti.

“Nikakvu lažnu dispoziciju nijesam sačinio. Meni niko nije davao uputstva, niti naloge, niti znam koje su to naredbe i uputstva da bih mogao da se branim ko mi je i kada nešto naredio. Neka kaže tužilac. Tražim da mi to jasno saopšti, tražim da tužilac saopšti vijeću koja je to lažna dokumentacija. Neće je saopštiti jer ne postoji”, naglasio je Jovanović.

Dodao je da mu nikada nije ponuđeno mito i da je sve radnje preduzimao isključivo po nalogu pretpostavljanih i u skladu sa carinskom praksom. Smatra da je SDT obmanuo sud jer do danas niko nije protiv njega iz Uprave carina pokrenuo disciplinski postupak.

Iznoseći odbranu 18. marta, okrivljeni Marko Popović naveo je da je sa firmom imao sudske sporove za koje mu je preko Nikole Raičevića, Miloš Medenica ponudio pomoć kako bi se ti postupci završili u njegovu korist. Kazao je da je za uzvrat Miloš Medenica tražio materijalnu nadoknadu. Optuženi je ukazao da je Medenica pomoć pružao tako što je koristio uticaj svoje majke Vesne Medenice, prenose Vijesti.

Okrivljeni Vasilije Petrović, optužen zbog krivičnog djela navođenje na protivzakoniti uticaj, u istrazi pred SDT je ispričao da je u dva navrata dao Nikoli Raičeviću da ih odnese Milošu i Vesni Medenici po 125.000 eura, da bi mu "završili" predmet koji je "Cijevna komerc" imala pred Vrhovnim sudom Crne Gore.

Raičević je danas kazao da to nije istina, prenose Vijesti.