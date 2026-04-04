Sumnjiva supstanca iz sudskog depoa ne reaguje na test, istraga i dalje u fazi izviđaja – bez konkretnih rezultata

Izvor: Profimedia

I godinu nakon što je utvrđeno da supstanca iz depoa Višeg suda u Bijelom Polju ne reaguje na test za kokain, slučaj je i dalje u fazi izviđaja, bez jasnog odgovora šta se zapravo dogodilo, prenose Vijesti.

Prema informacijama tog portala, Komisija za uništenje pravosnažno oduzete droge još prošle godine je tokom kontrole otkrila nepravilnosti – sporna materija nije pokazala očekivanu reakciju na preliminarnom testu za kokain.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju nedavno je kratko saopšteno da je „postupak u fazi izviđaja“, bez dodatnih detalja, prenose Vijesti.

Sagovornik iz pravosuđa ocijenio je za Vijesti da ovakva situacija otvara ozbiljna pitanja: „Ako se nakon godinu dana ne zna šta se dogodilo, to je problem koji u uređenim sistemima ne bi ostao bez odgovornosti“.

Podsjetimo, riječ je o supstanci iz predmeta protiv R. M. i E. M., koji su pravosnažno osuđeni još 2010. godine za krivična djela u vezi sa drogom, a sud je tada naložio trajno oduzimanje i uništenje više od kilograma kokaina visoke čistoće.

Nakon što su Vijesti prošle godine objavile informacije o ovom slučaju, tužilaštvo je formiralo predmet i pokrenulo izviđaj, tokom kojeg su saslušavani službenici Višeg suda koji su imali pristup depou.

Ipak, kako navode Vijesti, uprkos brojnim upitima upućenim nadležnim institucijama, javnost i dalje nema odgovore na ključna pitanja – da li je sprovedena dodatna laboratorijska analiza, o kojoj supstanci je zapravo riječ i da li je utvrđena eventualna odgovornost.

Bez odgovora su ostala i pitanja o eventualnom korišćenju poligrafa i toku unutrašnje kontrole.

Slučaj koji je izazvao veliku pažnju javnosti i dalje ostaje bez epiloga, dok se, kako prenose Vijesti, istraga i dalje vodi bez konkretnih zaključaka.