Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi danas

Ćirilica je zvanični simbol pismenosti u mnogim djelovima svijeta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ćirilica nije samo skup znakova kojim beležimo reči. Ona je autentični pečat kulturne baštine, istorije i identiteta mnogih naroda. Od vremena svete braće Ćirila i Metodija, pa sve do savremenog doba, ovo pismo je preživelo brojne transformacije, ali je zadržalo svoju osnovnu ulogu - da bude čuvar pismenosti.

Mnogi se iznenade kada saznaju koliko je zapravo širok geografski prostor na kojem ovo pismo ima status službenog. Iako je često vezujemo isključivo za određene regione, njena primena prevazilazi te granice.

Popularna Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" podsetila je svoje pratioce na važnost poznavanja rasprostranjenosti našeg matičnog pisma. U nastavku vam predstavljamo listu država koje koriste ćirilicu kao službeno pismo:

Srbija Crna Gora Bosna i Hercegovina Bugarska Severna Makedonija Rusija Ukrajina Belorusija Kirgistan Kazahstan Tadžikistan Mongolija

(MONDO)