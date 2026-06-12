logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi danas

Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi danas

Autor Tamara Veličković
0

Ćirilica je zvanični simbol pismenosti u mnogim djelovima svijeta.

Zemlje u kojima je ćirilica službeno pismo: Iznenadićete se kada vidite ko se sve nalazi na listi da Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ćirilica nije samo skup znakova kojim beležimo reči. Ona je autentični pečat kulturne baštine, istorije i identiteta mnogih naroda. Od vremena svete braće Ćirila i Metodija, pa sve do savremenog doba, ovo pismo je preživelo brojne transformacije, ali je zadržalo svoju osnovnu ulogu - da bude čuvar pismenosti.

Mnogi se iznenade kada saznaju koliko je zapravo širok geografski prostor na kojem ovo pismo ima status službenog. Iako je često vezujemo isključivo za određene regione, njena primena prevazilazi te granice.

Popularna Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" podsetila je svoje pratioce na važnost poznavanja rasprostranjenosti našeg matičnog pisma. U nastavku vam predstavljamo listu država koje koriste ćirilicu kao službeno pismo:

  1. Srbija
  2. Crna Gora
  3. Bosna i Hercegovina
  4. Bugarska
  5. Severna Makedonija
  6. Rusija
  7. Ukrajina
  8. Belorusija
  9. Kirgistan
  10. Kazahstan
  11. Tadžikistan
  12. Mongolija

(MONDO)

Tagovi

ćirilica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ