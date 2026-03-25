Na porodičnoj kući Mujezinovića u naselju Gornji grad, večeras oko 19 časova izbio je požar, ali je brzom reakcijom vatrogasaca uspješno lokalizovan, saopštio je komandir Službe zaštite i spašavanja, Edin Kolić, u izjavi za Radio Bijelo Polje.

" Ovo je objekat na kojem smo i prije mjesec dana imali intervenciju. Oko 19 časova smo dobili poziv, došlo je do zapaljenja krovne konstrukcije. Sada je situacija stabilna, radimo na pročišćavanju i razdimljavanju prostorija, nema ugroženih lica "kazao je Kolić, prenosi portal Radio Bijelo Polje.

On je dodao, da je na terenu deset vatrogasaca, sa dva specijalna i jednim tehničkim vozilom.

Pomoć u gašenju požara Službi zaštite i spašavanja pružili su i pripadnici Dobrovoljne spasilačke organizacije "Sparta".

"Odmah po saznanju da gori kuća u Gornjoj mahali naša dva člana su se aktivirala kako bi pružila pomoć vatrogascima i olakšali im u rješavanju problema i lokalizaciji požara " kazao je komandir "Sparte" Aldin Šukurica.