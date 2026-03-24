Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbornici Skupštine opštine (SO) Bijelo Polje usvojili su danas budžet Opštine Bijelo Polje za 2026. godinu.

Budžet je usvojen na današnjoj sjednici SO Bijelo Polje koja je počela oko 15 časova, iznosi oko 31,1 milion eura, i smatra se najvećim budžetom u istoriji Bijelog Polja, pišu Vijesti.

Za budžet su glasali svi odbornici Demokratske partije socijalista (DPS), Bošnjačke stranke (BS) i Evropskog saveza (ES).

Odbornici BS-a, su nakon postignutih dogovora sa DPS-om o nastavku vršenja vlasti u Bijelom Polju došli na sjednicu i svojim prisustvom dali kvorum DPS-u.

Sjednici ne prisutvuju odbornici opozicije.