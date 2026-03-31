Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Bjelopoljska policija uhapsila je bivšeg javnog izvršitelja V.B. (42) i protiv njega podnijela krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju i na taj način oštetio crnogorski budžet za preko dva miliona eura.

“U postupku do podnošenja krivične prijave, službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenja finansijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su utvrdili da je V.B., postupajući u svojstvu službenog lica kao javni izvršitelj, u kontinuitetu od 2017. do 2024. godine protivpravno prisvajao novčana sredstva koja su mu bila povjerena u radu, čime je direktno postupao suprotno imperativnim odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju”, saopštila je Uprava policije (UP).

On je, kako se sumnja, sredstva namijenjena isključivo za namirenje povjerilaca, umjesto prosljeđivanja zakonitim primaocima, transferisao na svoj privatni račun kao i na račune trećih osoba povezanih sa priređivačima igara na sreću, čime je svjesno zloupotrijebio javna ovlašćenja radi zadovoljenja ličnih potreba.

“Iako su mu navedena sredstva bila povjerena isključivo za namjensko raspolaganje u okviru vršenja službene dužnosti, osumnjičeni je novac povjerilaca i građana Crne Gore tretirao kao sopstveni ulog za klađenje, pa je tako umjesto zakonite realizacije pravosnažnih odluka i transfera novca oštećenim stranama, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, pričinivši materijalnu štetu budžetu i građanima Crne Gore u ukupnom iznosu od 2.052.527 eura”, kazali su iz policije.