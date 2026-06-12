Protiv njih će Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

Uprava policije (UP) identifikovala je 60 osoba iz više gradova Crne Gore koji na teritoriji Žabljaka nelegalno grade 151 objekat, čime je, kako se sumnja, država oštećena za 350.000 eura.

Protiv njih će Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave, saopštili su iz Uprave policije.

Navode da su njihovi službanici iz Regionalnog centra bezbjednosti "Zapad", u okviru nacionalnih prioriteta Uprave policije usmjerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti identifikovali 60 lica protiv kojih će Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave, zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura.

"Službenici ovog regionalnog centra su, u saradnji sa građevinskom inspekcijom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Komunalnom policijom i Komunalnom inspekcijom Opštine Žabljak, a u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Pljevljima, sproveli višemjesečne kontrole 151 građevinskog objekta u izgradnji na teritoriji opštine Žabljak. Nakon sprovedenog izviđaja i niza preduzetih operativno-taktičkih mjera i radnji, prikupljenih obavještenja, kao i pribavljanja potrebne dokumentacije od nadležnih opštinskih i državnih organa, utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je na teritoriji opštine Žabljak izvršena krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje", saopšteno je iz UP.

Iz te bezbjednosne institucije kojom rukovodi Lazar Šćepanović, pojasnili su da će policajci iz RCB "Zapad" pljevaljskom tužilaštvu podnijeti krivične prijave protiv 60 osoba iz više crnogorskih gradova:

"Zbog sumnje da su tokom 2024. i 2025. godine započeli izgradnju ili izgradili ukupno 151 stambeni i poslovni objekat bez propisane dokumentacije, čime su, kako se sumnja, izvršili navedeno krivično djelo i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura".

Prema saznanjima Vijesti najviše nelegalnih graditelja iz Boke je, a među onima koji su na taj način pravili objekte na području Žabljaka ima i Podgoričana, Danilovgrađana, Nikšićana, Pljevljaka...

Poručuju da nastavljaju intenzivne aktivnosti i odlučnu borbu protiv svih oblika ekološkog kriminaliteta, sa ciljem zaštite životne sredine, prirodnih resursa i prostora od posebnog značaja, te očuvanja Crne Gore kao ekološke države.

"Imajući u vidu da nelegalna gradnja i drugi oblici degradacije i devastacije prostora imaju dugoročne negativne posljedice po životnu sredinu, dovode do uništavanja zaštićenih područja, narušavanja pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti, te ugrožavanja planskog i održivog razvoja prostora, Uprava policije će na nivou cijele države, u saradnji sa nadležnim institucijama na lokalnom i državnom nivou, nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti usmjerenih na otkrivanje, procesuiranje i suzbijanje ovog oblika kriminaliteta, štiteći na taj način interese države i njenih građana", saopštili su iz UP.