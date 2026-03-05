Te osobe su svojstvu službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je podnijela krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile zloupotrebu službenog položaja.

"Naime, zbog sumnje da su izvršile krivično djelo zloupotreba službenog položaja, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar podnijeli su krivičnu prijavu protiv Z.Đ. (67), službenice Ministarstva unutrašnjih poslova, Područne jedinice za upravne poslove, državljanstvo i strance u Baru, koja je u periodu od 2013. do polovine 2021. godine bila raspoređena na poslovima načelnice Područne jedinice Bar, kao i protiv B.D. (45), takođe zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Područna jedinica Bar, na poslovima samostalne savjetnice II", naveli su oni.

Te osobe su, dodaju iz policije, u svojstvu službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granice službenog ovlašćenja, te nevršenjem svoje službene dužnosti, podnosiocu zahtjeva za nabavku oružja, izdale odobrenje za nabavku oružja „B“ kategorije uprkos tome što to lice nije spunjavalo uslove, odnosno što propisani uslovi za izdavanje odobrenja za nabavku oružja fizičkom licu nisu bili na strani podnosioca zahtjeva.

"Osim toga, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su podnijeli krivičnu prijavu protiv službenika Uprave policije G.B. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave. Sumnja se da je krivično djelo koje mu se stavlja na teret G.B. izvršio na način što je 22. decembra 2025. godine sačinio lažnu potvrdu u ime Sindikata Uprave policije, ovjerivši je bez saglasnosti ovlašćenog predstavnika sindikalne organizacije koju je potom upotrijebio za zaključivanje govora o kupovini robe na odloženo plaćanje u vrijednosti od skoro 3.000 eura", naveli su.