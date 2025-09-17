“Naime, zbog sumnje da su direktno učestvovala u planiranju i izvršenju ovog krivičnog djela, krivične prijave su podnijete protiv Kotorana M.V. (26), V.T. (19), B.P. (23) i T.V. (28)”, saopštila je Uprava policije (UP).

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Tivatska policija u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom Podgorici rasvijetlila je otmicu iz januara ove godine počinjenu na štetu jedne osobe iz tivt i tom prilikom podnijlela krivične prijave protiv četvorice osumnjilčenih Kotorana.

“Naime, zbog sumnje da su direktno učestvovala u planiranju i izvršenju ovog krivičnog djela, krivične prijave su podnijete protiv Kotorana M.V. (26), V.T. (19), B.P. (23) i T.V. (28)”, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako se sumnja, M.V. i V.T. su 24. januara oko pola sata iza ponoći došli u kuću oštećenog lica gdje su ga fizički napali zadajući mu više udaraca zatvorenim šakama i nogama u predjelu glave i tijela, a zatim ga nasilno i protivno njegovoj volji, ugurali u putničko motorno vozilo i odveli u šumu u mjestu Radovići u opštini Tivat, u namjeri da od njega iznude novac u iznosu od 1.500 eura, dok su ih do pomenutog odredišta drugim vozilom pratili B.P. i T.V.

“Sumnja se da su potom četvorica osumnjičenih nastavila sa fizičkim napadom na oštećenog i od njega oduzeli mobilni telefon i novčanik sa dokumentima i novcem”, navode iz policije.

Preduzimajući brojne operativne, istražne, forenzičke i ostale policijsko-tužilačke mjere i radnje, policijski službenici su došli do osnova sumnje da su pomenuta lica izvršila krivično djelo otmica na štetu lica iz Tivta, te po nalogu postupajućeg tužioca protiv njih podnijeli poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave prethodno podnijete po nepoznatom izvršiocu.