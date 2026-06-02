Snažan zemljotres jačine 6,1 stepeni pogodio je noćas obalu Kalabrije na jugu Italije. Uprkos jačini potresa, zbog velike dubine u moru nema povrijeđenih niti materijalne štete.

Izvor: Twitter/screenshot/LastQuake

Južni regioni Italije probuđeni su u ranim jutarnjim satima u utorak, 2. juna, na nacionalni praznik Dan Republike (Festa della Repubblica), nakon što je snažan zemljotres pogodio tirensku obalu Kalabrije nešto posle ponoći. Potres, koji je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije (INGV) registrovao sa jačinom od 6,1 stepeni, dogodio se u 00.12 časova po italijanskom vremenu, sa epicentrom u moru, na oko 20 kilometara od sjeverozapadne obale Kalabrije, blizu Amanteje u provinciji Kozenca.

Hipocentar se nalazio na izuzetno velikoj dubini od 250 kilometara ispod morskog dna. Prema navodima INGV-a, duboki zemljotresi ovog tipa karakteristični su za južni deo Tirenskog mora, a nastaju kao posledica geološkog procesa podvlačenja (subdukcije) jonske litosfere pod Kalabriju.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osjetio i u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj.

Posledice

Pored Kalabrije, potres se snažno osjetio širom juga Italije (Mezzogiorno), uključujući Napulj i Bazilikatu, kao i u Pulji i na Siciliji.

Uprkos značajnoj jačini, kombinacija epicentra na moru i izuzetne dubine hipocentra ograničila je uticaj na površini. Služba civilne zaštite saopštila je da nema povrijeđenih niti materijalne štete.

Reakcija nadležnih

Nakon potresa, nacionalno odjeljenje civilne zaštite Italije saopštilo je da je njihov operativni centar (Sala Situazione) u kontaktu sa organima civilne zaštite na terenu, uz napomenu da su provjere u toku. Načelnik odeljenja Fabio Čićilijano sazvao je krizni štab u Rimu u 01.00 čas kako bi pratio situaciju.

Regionalni operativni centar civilne zaštite kontaktirao je sve gradonačelnike opština koje su najbliže epicentru, uključujući Četraro, Lamecija Terme i Amanteju, pri čemu nije prijavljena nikakva šteta. Gradonačelnik Kozence, Franc Karuzo, takođe je potvrdio da je situacija pod kontrolom.

Sjeverozapadna obala Kalabrije ostaje jedna od najpažljivije praćenih seizmičkih zona u Italiji. Provjere infrastrukture i objekata duž tirenske obale nastavljene su i u utorak ujutru.

(Wanted in Rome/MONDO)