Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj Premijerskom satu. Početak sjednice zakazan je u 12 sati, prenosi CdM.

Predsjednik Demokratske partije socijalista DPS Danijel Živković od premijera traži odgovor na pitanje o održivosti penzionog sistema.

„Kako ocjenjujete održivost Fonda PIO i životni standard penzionera u Crnoj Gori?“, pita Živković.

Poslanik Pokreta Evropa sad PES Vasilije Čarapić interesuje se za pripreme predstojeće turističke sezone.

„Šta je uradila Vlada Crne Gore na pripremi predstojeće turističke sezone?“, upitao je Čarapić.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović traži ocjenu Vlade o posljedicama političkih podjela koje su obilježile prethodne godine.

„Da li Vlada Crne Gore smatra da su takve pojave ostavile ozbiljne posljedice po demokratsku kulturu, politički dijalog i povjerenje građana u institucije države“, naveo je Bogdanović, uz pitanje da li država ima obavezu da spriječi ponavljanje, kako tvrdi, koordinisanih kampanja protiv političkih protivnika, zasnovanih na lažnim identitetima, prijetnjama i govoru prezira.

Poslanik Bošnjačke stranke Adel Omeragić od premijera očekuje odgovor o odnosu države prema dijaspori i planovima Vlade za unapređenje prava iseljenika.

„Kako ocjenjujete trenutni odnos države prema iseljenicima i koje konkretne mjere će Vlada preduzeti da unaprijedi njihova Ustavom zagarantovana prava, ojača njihovu vezu sa domovinom i omogući im aktivnije učešće u društvenom i ekonomskom razvoju Crne Gore?“, pita Omeragić.

Predsjednika Kluba poslanika Nove srpske demokratije Dejana Đurovića interesuju ekonomske teme i nedavno usvojeni Master plan razvoja investicija za period od 2026. do 2030. godine.

„Koje ekonomske efekte Vlada očekuje od realizacije Master plana kada je riječ o unapređenju kvaliteta života građana, privlačenju investicija i rastu domaće privrede u narednim godinama?“, naveo je Đurović.

Šef Kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće o životnom standardu građana.

„Kako komentarišete činjenicu da je u posljednjoj godini rast cijena veći od rasta zarada, što znači da je velikom broju građana opala kupovna moć?“, navodi Mugoša.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović traži pojašnjenje u vezi sa procesom davanja aerodroma pod koncesiju.

„Zašto ste na Vladi prihvatili koncesionu cijenu za dva aerodroma u Podgorici i Tivtu iz davne 2018. godine i kojim interesom ste se vodili, ako znamo da je samo vrijednost imovine aerodroma u ovom međuperiodu povećana najmanje dva puta?“, pita Abazović.

Tema aerodroma biće zastupljena i kroz pitanje poslanice Nezavisnog kluba Radinke Ćinćur, koja traži odgovor kada će Vlada Skupštini dostaviti ugovor o koncesiji sa južnokorejskim konzorcijumom Incheon Airport Consortium.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević od premijera traži detaljan pregled troškova obilježavanja Dana nezavisnosti.

„Koji je ukupan iznos sredstava utrošen za organizaciju proslave Dana nezavisnosti Crne Gore, kao i pojedinačne iznose honorara i ostalih troškova isplaćenih svim učesnicima i izvođačima?“, navodi Knežević.

Poslanica Maja Vučelić postavila je pitanje koje se odnosi na reformu pravosuđa i evropske integracije.

„Koje konkretne mjere Vlada Crne Gore planira da preduzme kako bi se sudska praksa u Crnoj Gori definitivno uskladila sa evropskim standardima zaštite slobode govora, prava na javnu debatu i politički govor o pitanjima od javnog i državnog interesa?“, pita Vučelić.