SDT vodi istragu zbog zloupotrebe položaja, zabranjeno raspolaganje nekretninama i firmama

Bivšem direktoru Uprave za imovinu Blažu Šaranoviću, kao i još dvojici osumnjičenih, privremeno je blokirana imovina u okviru finansijske istrage koju vodi Specijalno državno tužilaštvo.

Pored Šaranovića, mjere su određene i vlasniku kompanije „Stan projekt“ iz Budve Dušku Krcunu Radunoviću, kao i službeniku za javne nabavke Uprave za imovinu Branku Daniloviću.

Kako je saopšteno iz SDT-a, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u njihovom vlasništvu, na predlog Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Mjera se odnosi na nekretnine u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju, Budvi, Nikšiću i Pljevljima, ukupne površine veće od 46 hiljada kvadrata, uključujući stambene, poslovne i druge objekte, kao i zemljište.

Radunoviću je dodatno zabranjeno raspolaganje vlasničkim udjelima u privrednim društvima, kao i njihovo otuđenje, uključujući firme „S.P. DOO P.“ i „R DOO P.“.

Iz SDT-a su naveli da su sve zabrane upisane u katastar nepokretnosti i Centralni registar privrednih subjekata.

Protiv osumnjičenih se vodi istraga zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.