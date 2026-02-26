Šaranović, Krivokapić, Dujović, Branko Danilović i vlasniku "Stan projekta" iz Budve Duško Krcun Radunović uhapšeni su 16. februara da su kupovinom nefunkcionalne zgrade za potrebe "Monstata" državnu kasu oštetili za više miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor službenicima za javne nabavke Uprave za imovinu Dijani Krivokapić i Rosandi Dujović koje su uhapšene zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, prenose Vijesti.

Bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović i ostali okrivljeni ostaju u pritvoru.



Šaranović, Krivokapić, Dujović, Branko Danilović i vlasniku "Stan projekta" iz Budve Duško Krcun Radunović uhapšeni su 16. februara da su kupovinom nefunkcionalne zgrade za potrebe "Monstata" državnu kasu oštetili za više miliona eura.

Dujović i Krivokapić izrečena je zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, u kojem okrivljene moraju boraviti dok traje mjera i za koje se vrijeme ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, a koja se ima kontrolisati elektronskim nadzorom:

Okrivljene se iz stana mogu udaljavati samo pod nadzorom određenog lica, koje odredi Uprava policije Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, po pozivu suda i izuzetno rješenjem se može odrediti da okrivljene za određeno vrijeme mogu napustiti stan ako je to neophodno radi njihovog liječenja ili ako to nalažu posebne okolnosti zbog kojih bi mogle nastupiti teške posledice po život i zdravlje okrivljenih, pišu Vijesti.

"Objema okrivljenima izriče se i mjera nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima Nelom Milošević, Bajkom Vučićevićem, Jelenom Đukanović, Radovanom Mašanovićem, Sonjom Vukčević, Kristinom Stojanovski, Jovanom Đokićem, Milanom Pribićem, Veljkom Lakočevićem, Željkom Vujovićem, Milanom Ivanovićem, Gordanom Radojević i Nikolom Medenicom", piše u rješenju Višeg suda.

Mjere nadzora će izvršavati Uprava policije, Centar bezbjednosti Podgorica.

Ukoliko prekrše izrečene mjere nadzora, Dujović i Krivokapić može biti određen pritvor.