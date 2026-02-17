Šaranović je odgovarao na sva pitanja specijalnog tužioca i navodno negirao krivicu.

Nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) nekadašnjem direktoru Uprave za imovinu Blažu Šaranoviću određeno je zadržavanje do 72 sata, saznaju i prenose Vijesti.

Prema saznanjima lista on je odgovarao na sva pitanja specijalnog tužioca i negirao krivicu.



Iste informacije govore da je tužilac zadržavanje odredio i službeniku te Uprave Branku Daniloviću, a u toku je saslušanje Duška Krcuna Radunovića, vlasnika firme "Stan projekt".

Do kraja dana pred tužiocem će se naći i službenice za javne nabavke Uprave za imovinu Dijana Krivokapić i Rosanda Dujović.

Svima njima juče su, po nalogu SDT-a, lisice na ruke stavili službenici Specijalnog policijskoj odjeljenja (SPO).

SDT je juče saopštilo da službenici SPO-a, po nalogu tog tužilaštva, izvršavaju hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela zloupotreba službenog položaja.