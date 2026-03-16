Bivšem direktoru Uprave za državnu imovinu Blažu Šaranoviću ukinut je pritvor i određene su mu mjere nadzora, saopšteno je CdM-u iz Višeg suda.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osim njemu, pritvor je ukinut i vlasniku “Stan projekta” iz Budve Dušku Krcunu Radunoviću.

Podsjećamo, Šaranović, Radunović i službenici za javne nabavke Uprave za imovinu Branko Danilović, Dijana Krivikapić i Rosanda Dujović uhapšeni su 16. februara, po nalogu Specijalnog državnog užilaštva, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, piše CdM.

Sumnja se da su zloupotrijebili službeni položaj sklopivši devet miliona vrijedan ugovor za kupovinu zgrade u centru Podgorice, u kojoj je prostorije trebalo da ima i Uprava za statistiku MONSTAT.