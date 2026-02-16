Bivši direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), a sumnjiči se za zloupotrebu službenog položaja, potvrđeno je CdM-u.

Podsjećamo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi akciju u Budvi i Podgorici i prikuplja dokaze protiv više osoba zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela zloupotreba službenog položaja”, navodi se u saopštenju SDT-a, javlja CdM.

Navode da će SDT, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka.