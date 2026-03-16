Sedamnaestogodišnji Nikšićanin osumnjičen je da je tokom svađe u naselju Humci zamahivao nožem prema sugrađaninu, pokušavajući da mu nanese povrede, saopšteno je iz Uprave policije.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić postupali su juče po prijavi oštećenog lica da je, u večernjim časovima, u mjestu Humci, fizički napadnut od strane njemu poznatog lica, koje je tom prilikom u ruci držalo nož i zamahivalo njime u njegovom pravcu u namjeri da mu nanese povrede, te da je u tome spriječeno od strane prisutnih lica”, navodi policija.

Na lice mjesta upućena je Interventna jedinica policije, koja je u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti dovela maloljetnika starog 17 godina iz Nikšića.

“Nakon prikupljenih obavještenja od više lica – svjedoka događaja, upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je djelo kvalifikovao kao krivično djelo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi, te naložio da se protiv maloljetnika ovom tužilaštvu podnese krivična prijava”, navodi policija.