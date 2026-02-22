u Nikšiću se dogodila saobraćajna nezgoda 16. februara oko 15 časova u ulici Ivana Milutinovića i ovom je prilikom maloljetnik star 14 godina zadobio lake tjelesne povrede

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetlili su događaj od 16. februara kada je jedno maloljetno lice prilikom učestvovanja u saobraćaju kao biciklista, zadobilo povrede.

Naime, u Nikšiću se dogodila saobraćajna nezgoda 16. februara oko 15 časova u ulici Ivana Milutinovića i ovom je prilikom maloljetnik star 14 godina zadobio lake tjelesne povrede, dok se vozilo koje je učestvovalo u nezgodi i lice koje je njime upravljalo udaljilo sa lica mjesta.

Preduzet je niz aktivnosti iz nadležnosti policije u cilju rasvjetljavanja ovoga događaja te su policijski službenici došli do sumnje da je u nezgodi, osim maloljetnika koji se u trenutku nezgode, kako je utvrđeno, nalazio na biciklu, učestvovala sa putničkim motornim vozilom A.J. (27) iz Nikšića.

Dakle, na licu mjesta je izvršen uviđaj, izuzet je video materijal sa nadzornih kamera u blizini lica mjesta, identifikovana je i locirana osoba koja je upravljala putničkim motornim vozilom, od nje je prikupljeno obavještenje na zapisnik na date okolnosti i locirano je i obezbijeđeno predmetno vozilo.

Sa cjelokupnim događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji će izvršiti kvalifikaciju djela nakon detaljnog uvida u spise predmeta koji su mu dostavljeni na ocjenu i mišljenje.