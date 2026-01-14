Nikšićka policija je lišila slobode maloljetno lice staro 15 godina, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, na štetu policijskih službenika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Naime, osumnjičeni je, prilikom prikupljanja obavještenja u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, policijskim službenicima u više navrata uputio riječi uvredljive i prijeteće sadržine po život i tijelo”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Maloljetnik je u zakonskom roku sproveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalju nadležnost, nakon čega mu je rješenjem Osnovnog suda u Nikšiću određen pritvor, te je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.