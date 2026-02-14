Policija je u Nikšiću pronašla maloljetnika (13) koji se 10. februara udaljio iz JU Centar za djecu i mlade Ljubović u Podgorici. Dječak je doveden u prostorije policije, a dalji postupci biće preduzeti u saradnji sa ovom ustanovom.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Dječak je pronađen u Nikšiću, a potom je doveden u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Policija će dalje mjere i radnje preduzimati u saradnji sa JU Centar za djecu i mlade „Ljubović“ čiji je on štićenik.

Maloljetnik star 13 godina udaljio se iz Centra „Ljubović“ 10.02.2026. godine, nakon čega je događaj prijavljen Policiji i od kada su policijski službenici preduzimali aktivnosti na njegovom pronalasku koje su danas uspješno okončane.