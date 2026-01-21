Uhapšena je osoba koja se sumnjiči za krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba zloupotrebom položaja, javljeno je iz Uprave policije.
,,Naime, za ovo krivično djelo sumnjiči se Č.P. (72), koje je, kako se sumnja, izvršio na štetu maloljetnog lica neprikladno je dodirujući i gestikulirajući", navodi se u saopštenju UP.
Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je upoznat sa događajem naložio je da se Č.P. liši slobode.
,,On je uz krivičnu prijavu u zakonskom roku priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.