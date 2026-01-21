Uhapšena je osoba koja se sumnjiči za krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba zloupotrebom položaja, javljeno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Naime, za ovo krivično djelo sumnjiči se Č.P. (72), koje je, kako se sumnja, izvršio na štetu maloljetnog lica neprikladno je dodirujući i gestikulirajući", navodi se u saopštenju UP.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je upoznat sa događajem naložio je da se Č.P. liši slobode.

,,On je uz krivičnu prijavu u zakonskom roku priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost", zaključuju iz UP.