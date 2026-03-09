Uhapšena dva lica zbog sumnje da je počinila krivična djela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje djeteta, kao i državljanin Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

U odnosu na prijavu koja je podnijeta dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Nikšić 6. juna 2025. godine policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su u koordinaciji sa nadležnim Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, lišili slobode dva lica - M.O. (47) zbog sumnje da je počinila krivična djela nedozvoljene polne radnje i zapuštanje i zlostavljanje djeteta, kao i V.J. (31) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje, saopštili su iz policije.



"Kao što smo već izvijestili javnost, nikšićkoj policiji je prijavljeno od strane srodnika maloljetnog lica da ga seksualno zlostavljaju majka M.O. i njen emotivni partner V.J. Dijete je adekvatno zbrinuto, a u odnosu na pomenutu prijavu policijski službenici su sproveli niz službenih mjera i radnji u cilju rasvijetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja. Preduzimajući ove aktivnosti ustanovljeno je da su ova lica napustila Crnu Goru, te su za njma raspisane potjernice", navelii su iz UP.



Oni su 6. marta 2026. godine pokušali ući u Crnu Goru kada su, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišeni slobode.

Naime, sa cjelokupnim je događajem upoznat postupajući državni tužilac iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koji se izjasnio da nije nadležan za dalje postupanje i da se o navedenom obavijesti Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.

U daljoj kordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću imenovana lica su lišena slobode i uz krivičnu prijavu sprovedena ovom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.