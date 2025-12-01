Policija u Kotoru je uhapsila dvije osobe zbog nanošenja teških tjelesnih povreda i nasilničkog ponašanja prema jednom licu.

Izvor: MONDO/Anto Baković

,,Naime, sumnja se da su otac i sin - B.V. (52) i L.V. (21), dok su se nalazili na terasi jednog ugostiteljskog objekta u mjestu Radanovići, nakon kraće verbalne prepirke, fizički napali jedno oštećeno lice iz Kotora zadajući mu više udaraca u predjelu glave i tijela", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Na taj način su mu nanijeli teške tjelesne povrede u vidu frakture dva rebra, što je konstatovano u izvještaju ljekara specijaliste.

,,Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da se u radnjama B.V. i L.V. stiču elementi krivičnog djela teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje, te su oni po njegovom nalogu lišeni slobode", dodaju u saopštenju.

Uz krivičnu prijavu privedeni su postupajućem osnovnom državnom tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku.