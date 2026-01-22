Naime, kako su kazali, policijski službenici su u jednom stanu u Kotoru pronašli pištolj marke „Tanfoglio“ u ilegalnom posjedu i oko 4,5 kilograma kokaina, koji je kako se sumnja, bio namijenjen daljoj uličnoj prodaji.

Izvor: Uprava policije

Kotorska policija zaplijenila je oko četiri i po kilograma kokaina i pištolj od J.K. (33) iz ovog grada, koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su danas, u saradnji i koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u sklopu sveobuhvatnih aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela, a postupajući po operativnim saznanjima, u Kotoru uhapsili osobu blisku jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi – J.K. (33) kod kojeg je pronađena veća količina kokaina i pištolj”, navode u saopštenju.

Naime, kako su kazali, policijski službenici su u jednom stanu u Kotoru pronašli pištolj marke „Tanfoglio“ u ilegalnom posjedu i oko 4,5 kilograma kokaina, koji je kako se sumnja, bio namijenjen daljoj uličnoj prodaji.

“Nakon prikupljenih potrebnih obavještenja, J.K. je po nalogu Višeg državnog tužioca u VDT u Podgorici uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici”, istakli su.

Osumnjičeni će, kako se dodaje, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivno sa identifikacijom osoba koje sprovode kriminalne aktivnosti, sa prioritetnim fokusom na otkrivanje i razbijanje mreža ulične distribucije narkotika, na lokalnom i regionalnom nivou kao i suzbijanje krivičnih djela sa elementima nasilja”, zaključili su.