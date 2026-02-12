Pajković je rekla da je saslušana u Tužilaštvu po dvije prijave, a sjutra je zakazano saslušanje po trećoj, naglašavajući da je navodna poruka sa aplikacije Signal stigla sa anonimnog broja, dok tvrdnja Vukšića da je ona poslala poruku predstavlja manipulaciju

Bivša čelnica Direktorata u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjana Pajković, saopštila je za Portal RTCG da su prijetnje i kompromitujući materijali koje je dobila od Dejana Vukšića ozbiljno ugrozili njenu sigurnost i privatnost. Istovremeno, najavila je nastavak borbe pravnim putem i podnošenje ustavne žalbe zbog nejednakosti Predsjednika Crne Gore pred zakonom, prenosi RTCG.

Pajković je objasnila da je saslušana u podgoričkom Tužilaštvu po dvije prijave, a sjutra je zakazano saslušanje po trećoj, naglašavajući da je navodna poruka sa aplikacije Signal stigla sa anonimnog broja, dok tvrdnja Vukšića da je ona poslala poruku predstavlja manipulaciju, piše RTCG.

“Šokantno je da je kao svjedoka u svoju korist predložio lice A.B., sa kojom znam da je u bliskom kontaktu, jer mi je sam pokazivao sadržaje koje je razmjenjivao sa tom osobom, inače vršnjakinjom njegovog sina. Molim nadležne organe da, u cilju sprečavanja novih žrtava ovakvog krivičnog djela, oduzmu Vukšiću telefon, kao i da Specijalno državno tužilaštvo hitno postupi po prijavi o zloupotrebi službenog položaja i neovlašćenom prikupljanju kompromitujućeg materijala u vrijeme kada je bio šef ANB“, kazala je Pajković.

Ona je dodala da je Tužilaštvu predala i informaciju da se dijeli još jedna slika vezana za isti događaj, navodeći tačan datum, mjesto i vrijeme nastanka iste, te predložila saslušanje svjedoka koji su dobili taj sadržaj i od koga.

Pajković je podsjetila da sudska praksa jasno definiše da je za osnovano sumnjiv onaj ko: prijeti, posjeduje kompromitujuće materijale, i ima interes da izazove negativnu posljedicu po oštećenu.

“U mom slučaju ispunjeni su svi ovi uslovi. Vukšić je u svojim prijetnjama naveo da mi ‘neće biti života, da mi neće biti mjesta u Crnoj Gori, da će moj ministar dobiti kompromitujuće sadržaje i da će Crna Gora vidjeti moju privatnost’. Sve se to ostvarilo čim sam se usudila da podnesem prijavu protiv njega“, naglasila je Pajković, prenosi RTCG.

Posebno je ukazala na ozbiljnu ugroženost jer je Vukšić dao izjavu da je povezana sa “kavačkim klanom”.

“Mislim da je takvom izjavom izazvao veliku mogućnost za ugorzavanje moje sigurnosti, egzistencije, porodičnog mira, psihičkog integriteta posebno imajući u vidu da su moji najbliži srodnici i najbliži prijatelji zaposleni u pravosuđu”, navela je Pajković.

Moli pravosudne organe da u cilju buduće zaštite prava na privatnost i sigurnost svih građana ovom slučaju posvete dužnu pažnju, kako ne bismo, “kao do sada, morali život spasavati preko društvenih mreža i medija”.

Pajković je takođe istakla da odluka Upravnog suda da ne dozvoli pravni lijek na odluku Predsjednika države potvrđuje nejednakost institucije Predsjednika pred zakonom u odnosu na druge organe, što, kaže, ugrožava pravnu sigurnost i pravo svakog građanina na jednakost (član 8 Ustava), pravičan postupak (član 32 Ustava) i djelotvoran pravni lijek (član 20 Ustava).

Zbog toga je najavila da je sljedeći korak podnošenje ustavne žalbe.

“Pozivam pravosudne organe da hitno postupaju po prijavi o zloupotrebi službenog položaja i neovlašćenom prikupljanju kompromitujućeg materijala, kao i Akciju za ljudska prava da doprinesu zajedničkoj borbi za poštovanje Ustava i zaštitu prava građana”, navela je Pajković.