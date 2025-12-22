Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je R.Ć. osuđen na pet godina zatvora zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje.

Sud je odbio žalbe branilaca optuženog, ocijenivši da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenice i primijenio zakon, te da je izrečena kazna adekvatna težini djela i stepenu krivice.

“Po nalaženju Apelacionog suda prvostepeni sud je na valjan način, u zakonito sprovedenom postupku do izvjesnosti utvrdio sve činjenice potrebne kako za pravilnu ocjenu postojanja djela, tako i za utvrđivanje krivice optuženog, pri čemu je na njegove radnje pravilno primijenio i Krivični zakonik, iz kog razloga su bez utemeljenja navodi istaknuti u žalbama branilaca optuženog da je izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi i razlozima presude i da su dati razlozi potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni”, navodi Apelacioni sud, piše Pobjeda.

Ovaj sud je ispitao pobijanu presudu i u dijelu odluke o kazni po žalbama branilaca optuženog, te ocijenio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja.

“Prvostepeni sud je prilikom odmjeravanja kazne za optuženog, kao olakšavajuću okolnost cijenio to što se radi o ranije neosuđivanom licu, dok mu je kao otežavajuću okolnost cijenio upornost koju je ispoljio kritičnom prilikom u svojim neprimjerenim postupcima prema žrtvi, dok pravilno nije cijenio kao olakšavajuću okolnost činjenicu da je optuženi lice starije životne dobi. Po mišljenju Apelacionog suda izrečena kazna zatvora predstavlja adekvatnu kaznu težini krivičnog djela i stepenu krivice optuženog, pa je za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija”, zaključuju.