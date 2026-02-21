Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom N.M, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo - nedozvoljene polne radnje

Izvor: MINA

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata osumnjičenom N.M, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo - nedozvoljene polne radnje, prenose Vijesti.

"Osumnjičeni se tereti da je krajem maja 2025. godine, u svojstvu instruktora vožnje, zloupotrebom položaja i odnosa zavisnosti prema maloljetnoj oštećenoj, tokom časa obuke u vozilu auto-škole, bez njenog pristanka i primjenom sile, preduzeo radnje seksualne prirode kojima je narušio njen tjelesni integritet", saopštio je ODT.