Osnovni sud u Ulcinju donio je presudu kojom je optuženi A.S (63) iz tog grada proglašen krivim zbog krivičnog djela iskorišćavanje djece za pornografiju i krivičnog djela nedozvoljene polne radnje.

On je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i dva mjeseca.

“Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio sve okolnosti koje su od značaja na visinu kazne, pa je na strani optuženog od olakšavajućih okolnosti cijenio njegove lične i porodične prilike, da je oženjen, kao i njegovu raniju neosuđivanost, dok otežavajućih okolnosti nije bilo, pa je našao da će se ovako odmjerenom kaznom u dovoljnoj mjeri uticati na optuženog da ubuduće ne čini krivična djela, posebno ne ona protiv polnih sloboda. Ovako odmjerena kazna zatvora će uticati i na druge da ne čine krivična djela i izraziti jasnu društvenu osudu prema svakom vidu ovakvog ponašanja lica, na koji način će se u potpunosti ostvariti ciljevi kako specijalne, tako i generalne prevencij”, navodi Osnovni sud Ulcinj na svom zvaničnom sajtu.