Vukoviću je zbog povrede prava ličnosti, prava na psihički integritet, prava na čast, ugled i dostojanstvo, potrebno isplatiti 3.000 eura, odlučio je Viši sud.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Informacije o odlukama Višeg suda Portalu RTCG dostavio je advokat Nikola Angelovski.

Vuković, kao i Aleksić, tužili su državu Crnu Goru, odnosno Ministarstvo kulture i medija. Takođe, Aleksiću je zbog povrede prava ličnosti, prava na psihički integritet, prava na čast, ugled i dostojanstvo, potrebno isplatiti 3.000 eura.

"Pravilno rezonuje prvostepeni sud kada nalazi da nema sumnje da je objavljivanjem slike i imena tužioca, te činjenične tvrdnje koja upućuje na izvršenje teškog krivičnog djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore - špijunaža, prouzrokovana povreda prava tužioca na čast, ugled i dostojanstvo, usljed čega je povrijeđeno i pravo na psihički integritet, s obzirom da je imao duševne boli i neprijatnosti zbog reakcija osoba koje ga poznaju", navodi Viši sud u presudi.

Dodaje se da je tekst na portalu "Udar" objavljen u namjeri da se u javnosti stvori negativan utisak o tužiocu i diskredituje njegova ličnost uz zloupotrebu slobode izražavanja.

Podsjetimo, književnik Bećir Vuković je dobitnik prošlogodišnje Trinaestojulske nagrade.

Pukovnik Aleksić bio je optužen da je pokušao da ubije policijskog oficira Predraga Šukovića u Podgorici, ali je oslobođen optužbi. On je optužio vrh bivše vlasti da su izmislili optužbe protiv njega kako bi prikrili zločine "crnih trojki" koje su napadale neistomišljenike Mila Đukanovića krajem prošlog i početkom ovog vijeka, prenosi RTCG.

Slučaj Vukovića i Aleksića nadovezuje se na širi kontekst afere "Udar", koja je obilježila političku i medijsku scenu Crne Gore uoči parlamentarnih izbora 2020. godine. Riječ je o anonimnom portalu koji je u tom periodu objavljivao niz tekstova u kojima su pojedinci bez dokaza označavani kao saradnici stranih obavještajnih službi, koristeći senzacionalistički ton i neprovjerene informacije.

Zbog takvih objava, više građana je pokrenulo sudske postupke, a sudovi su u prethodnim slučajevima već utvrdili da su pojedinci oklevetani i da im je nanijeta šteta povredom časti, ugleda i dostojanstva.