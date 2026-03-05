Tramp izjavio da on mora da učestvuje u odabiru novog vrhovnog vođe Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da on mora da učestvuje u odabiru novog vrhovnog vođe Irana nakon ubistva prethodnog vjerskog lidera Alije Hamneija, prenosi "Skaj Njuz". Ali Hamnei je ubijen prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes", a iranske novinske agencije su prenijele da je u utorak 3. marta izabran novi vrhovni vođa Irana - sin Alije Hamenija, Modžtaba Hamnei.

Međutim, "Rojters" je demantova iranske medije u tekstu u kojem se navodi da je on prvi favorit, a ne da je i zvanično postao novi vrhovni vođa. Tramp se kratko oglasio za "Axios" tim povodom.

"Oni gube svoje vrijeme. Hamneijev sin je 'slab igrač'. Ja moram da budem uključen u odabir, kao sa Delsi Rodrigez u Venecueli", kazao je Tramp.

Ko je Modžtaba Hamnei?

Kako je “Blumberg” pisao, na osnovu potvrda svojih izvora, on ima pristup određenim bankovskim računima u Švajcarskoj i nekretninama u Velikoj Britaniji čija vrijednost prelazi 100 miliona dolara. On je drugi sin po starosti, nije dosad obavljao nijednu državnu funkciju i generalno je nepoznat široj javnosti jer nije u medijima.

Prema pisanju “Tajmsa”, ima dobre i bliske odnose sa Iranskom revolucionarnom gardom. Povezan je i sa paravojnom jedinicom Basidž o kojoj se ne zna mnogo.

Njegov otac se protivio kandidaturi svog sina. Ranije je objasnio da je smisao revolucije iz 1979. godine da se ukida dinastija vlada zbog čega se Ali i protivio tome, ali je večeras njegov sin ipak izabran da bude novi vjerski vrhovni vođa Irana.