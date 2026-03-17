Kineska državljanka (47) uhapšena na Aerodromu "Nikola Tesla" zbog sumnje da je nudila mito graničnoj policiji kako bi izbjegla kontrolu; određeno joj zadržavanje do 48 sati.

U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kinesku državljanku L. M. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo davanje mita.

Sumnja se da je ona, na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, pripadnicima Uprave granične policije na šalteru ostavila novac kako bi izbjegla detaljnu kontrolu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu.