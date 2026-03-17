Osnovni sud u Podgorici nije vršio opstrukcije u predmetu protiv Podgoričanina Andrije Lakovića, kao ni u bilo kojem drugom, već je postupao u svemu u skladu sa Ustavom i zakonom.

To su kazali iz te institucije, u reagovanju na navode novinarke "Vijesti" Jelene Jovanović koja je juče, na saslušanju u tužilaštvu u svojstvu oštećene, rekla da je Osnovni sud, pod patronatom predsjednice Željke Jovović, pokušao da spriječi da se dođe do istine u tom slučaju, pišu Vijesti.

U reagovanju navode da je sudija za istragu Osnovnog suda, u predmetu protiv Lakovića, koji se sumnjiči da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke Jovanović, odredio pritvor osumnjičenom zbog opasnosti od bjekstva.

"U istom tom predmetu sudija za istragu ovog suda postupao intenzivno i donio nekoliko naredbi i to: o pretresanju stanova i drugih prostorija, zatim operaterima komunikacionih usluga, radi provjere i dostavljanja podataka o istovjetnosti, trajanju i učestalosti komunikacija, a povodom kojih naredbi je državni tužilac i došao do dokaza kojima je obezbijedio osnovanu sumnju protiv Lakovića. U septembru 2025. godine Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je od suda tražilo izdavanje naredbe i time traženja od strane operatera komunikacijskih usluga 'One', 'Crnogorski Telekom' i 'M-tel', o tome koji su telefonski brojevi bili aktivni dana 13. 9. 2025. godine u periodu između 18.30 i 18.40 časova, na geografskom prostoru označenom sa četiri GPS koordinatne tačke. Takođe je traženo da se dostave podaci listinga telefonskih komunikacija za odlazne i dolazne pozive za utvrđene brojeve poslatih i primljenih poruka i internet komunikacija, sa identifikacijom A i B brojeva, kao i podataka o baznim stanicama", piše u reagovanju, prenose Vijesti.

Kazali su da je sudija za istragu Osnovnog suda izjavio neslaganje sa takvim predlogom tužioca, detaljno obrazlažući svoju odluku u pravcu povrede prava na privatnost.

"Ovo iz razloga što u skladu sa zakonom tužilac nije konkretizovao koji je registrovani vlasnik ili korisnik telekomunikacionog sredstva, koji je izvršio, vrši ili se priprema za vršenje krivičnih djela, za koja se goni po službenoj dužnosti, već je dostavljanje podataka traženo za kompletan komunikacioni saobraćaj ostvaren preko bazne stanice mobilnog operatera 'One' pod nazivom 'FARMACI_G_1296_0' u Podgorici, za desetominutni period. Izdavanje ovakve naredbe je nedopustivo, ne samo po odredbama Ustava Crne Gore i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, već i prema odredbi čl. 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i prema stanovištu Evropskog suda za ljudska prava, a i preporuke Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka", dodaju iz Osnovnog suda.

Rekli su da je vijeće tog suda iz navedenih razloga potvrdilo takvo rješenje sudije za istragu, a u kojem je, između ostalog, bila predsjednica suda Željka Jovović.

"Radi objektivnog informisanja javnosti, dužni smo da ukažemo da ovaj sud nije vršio opstrukcije u konkretnom predmetu, kao ni u bilo kojem drugom, već je postupao u svemu u skladu sa Ustavom i Zakonom. Osim toga, postupao je samostalno, nezavisno, bez bilo kakvog uticaja, bilo koga, a posebno ne predsjednice suda, Željke Jovović, kao i u svakom drugom predmetu. Posebno naglašavamo da je postupanje ovog suda u skladu sa zakonom, stava je čak i Vrhovno državno tužilaštvo, koje je u svom aktu od 1. 12. 2025. godine obavijestilo Osnovnog državnog tužioca da je sud pravilno postupio kada nije donio naredbu, koju novinarka Jelena Jovanović, kroz medije provlači kao 'opstrukciju suda', iz kojih razloga nije bilo osnova za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Zbog svega navedenog, smatramo da je neprimjereno iznošenje u javnosti ličnog stava pojedinih učesnika u postupku, na način kojim se dovodi u zabludu pitanje zakonitog postupanja suda, a posebno onih čija je riječ važna za javnost, a to je u konkretnom, oštećena, inače po profesiji novinarka Jelena Jovanović. Nerazumijevanje zakona i instituta ne opravdava bilo kakvo iznošenje ličnog stava kojim se obmanjuje javnost o radu suda i dovodi do narušavanja povjerenja građana u ovu granu vlasti bez ikakvog osnova", piše u reagovanju, javljaju Vijesti.