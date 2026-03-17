Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je saopštila da je na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na izlazu iz Crne Gore, u skladu sa identifikovanim bezbjednosnim rizicima izvršila ciljanu kontrolu državljanke Ruske Federacije E.N. (27), koja je bila čekirana kao putnica na letu strane aviokompanije iz Podgorice za Istanbul.

“Tom prilikom je kod imenovane pregledom, u manjoj ručnoj torbici, pronađeno 33.270 eura u različitim apoenima”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je, nakon prikupljenih obavještenja, naložio da se E.N. uhapsi zbog sumnje da je izvršila krivično djelo pranje novca, te da se osumnjičena uz krivičnu prijavu sprovede nadležnom tužiocu u zakonskom roku.