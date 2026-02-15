Tužilaštvo planira novo krivično gonjenje, dok oštećene kompanije tvrde da je nestao dio blokiranog novca

Izvor: ATLAS GRUPA

Osim u predmetima „Koverta“, „Karbon“ i „Aerodromi“, u kojima je protiv Duška Kneževića podignuta optužnica, Specijalno državno tužilaštvo planira da nekadašnjeg vlasnika Atlas banke krivično goni i u slučaju „e-komerc“, prenosi TV Vijesti.

Kako je tom mediju saopšteno iz Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, za proširenje krivičnog gonjenja dobili su saglasnost Velike Britanije.

U predmetu „e-komerc“ Kneževićevi saradnici već su optuženi za pranje novca i utaju poreza, dok tužilaštvo, kako navodi TV Vijesti, nastavlja da prikuplja dokaze protiv samog Kneževića.

Istovremeno, kompanije koje su koristile e-komerc sistem Atlas banke očekuju da se postupak, nakon osam godina, konačno okonča. One iznose i nove optužbe – tvrde da je nestao 21 milion eura od ukupno više od 60 miliona koji su im bili blokirani.