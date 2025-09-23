Presudu je danas izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Nenad Vujanović.

Bivši vlasnik "Atlas grupe" Duško Knežević oslobođen je optužbi u predmetu "Aerodromi".

Optužbi su, osim Kneževića, oslobođeni i nekadašnji direktori "Atlas banke" Marko Nikolić i Dijana Zečević, kojima se optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) iz 2019. godine stavljalo na teret da su nanijeli štetu Aerodromima Crne Gore od tri miliona eura.

Samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović potvrdila je sa su svi optuženi u ovom predmetu prvostepeno oslobođeni jer nakon sprovođena glavnog pretresa nije dokazano da su počinili krivična djela, koja su im stavljena na teret optužnicom SDT-a.

Specijalno državno tužilaštvo je, u vrijeme dok je tom institucijom rukovodio GST Milivoje Katnić, podiglo nekoliko optužnica protiv vlasnika "Atlas grupe" Duška Kneževića.

Okrivljeni su, prema optužnici tadašnje specijalne tužiteljke Lidije Vukčević, bili pod optužbom da su oštetili "Aerodrome Crne Gore" za tri miliona eura, a korist pribavili "Atlas banci" jer nijesu vratili depozit od tri miliona eura, nakon što je istekao rok oročenja.

Nakon promjena u SDT-u, optužnicu je zastupao specijalni tužilac Zoran Vučinić, koji je u završnoj riječi ostao kod navoda optužnice.

Advokat Dušan Radosavljević ocijenio je ranije da optužbe protiv okrivljenog Kneževića nisu postojale te da "optužnica nikada nije smjela ni biti podignuta".

"Ostalo je nejasno šta je ovdje krivično djelo i kako su 'Aerodromi' oštećeni. Uobičajeno bankarsko poslovanje je predstavljeno kao krivično djelo. Nema dokaza da je 'Atlas banka' pribavila imovinsku korist. Ovo je nesumnjivo politički montiran proces da se uruši Duško Knežević", kazao je Radosavljević tokom završnih riječi.

I advokatica Andrijana Razić, branilac Kneževića, ocijenila je da je u optužnici "promašena pravna kvalifikacija".

Knežević se od 30. aprila 2024. nalazi u pritvoru Spuža nakon što je izručen iz Velike Britanije.