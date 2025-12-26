Oslobođeni su i Brankica Bašović, Biljana Bašović i Predrag Dašić.

Izvor: ATLAS GRUPA

Duško Knežević oslobođen je danas optužbe u predmetu "Global karbon krediti".

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Igor Đuričković u Višem sudu u Podgorici.

Sudija Đuričković je rekao da nema dokaza da su počinili krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Advokat Dražen Medojević, branilac Kneževića, izjavio je novinarima da je ovo očekivana presuda.

U optužnici protiv Duška Kneževića se, između ostalog, navodi da su Knežević, Predrag Dašić, Zoran Nikolić, Brankica Bašović i Biljana Bašović, pričinili štetu pravnom licu “Global Karbon” DOO Podgorica, a pravnim licima “Fin Invest”, “Atlas Grupa”, RTV “Atlas”, “RT Mimoza”, “Atlas Sistem” i “Mega Gulf Investments Holdings Limited” pribavili protivpravnu korist u iznosu od 1.942.000 eura.

Sud je zbog relativne zastarjelosti krivičnog gonjena, odbio optužbu protiv Kneževica, Branke i Biljane Bašovic i Zorana Nikolića, u drugom dijelu optužnice.

Optužnica za Karbon kredite podignuta je u vrijeme dok je Specijalnim državnim tužilaštvom rukovodio GST Milivoje Katnić.

Optužnicu je podigla tadašnja specijalna tužiteljka Lidija Vukčević 5. jula 2019. godine, a potvrđena je pred Višim sudom 20. januara naredne godine.

Ovo je još jedna oslobađajuća presuda protiv bivšeg vlasnika "Atlas grupe" Duška Kneževića.

On je i 23. septembra ove godine prvostepenom odlukom oslobođen optužbi u predmetu "Aerodromi", a presudu je izrekao sudija Višeg suda u Podgorici Nenad Vujanović.

Kneževiću se u tom predmetu stavljalo na teret da je sa direktorima "Atlas banke" Markom Nikolićem i Dijanom Zečević, “Aerodrome Crne Gore” oštetio za tri miliona eura.

Sudija je u obrazloženju presude kazao da optuženi nisu imali ni misao ni znanje da do ovoga može doći. Istakao je da po nalaženju ovog suda nije dokazano da se radi o protivpravnom sticanju koristi kada je u putanju Atlas banka.