Izvor: ATLAS GRUPA

Kontrola optužnice,,Krediti“ – jednom od više predmeta protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića i njegovih poslovnih saradnika danas je u podgoričkom Višem sudu odložena za 25. februar do kada je advokatici Andrijani Razić dat rok da se adekvatno pripremi za ocjenu dokaza.

Sudija Zoran Radović je pojasni da je od advokatice Razić dobio dopis u kome se navodi da je neposredno prije održavanja ročišta angažovala okrivljena Svetlana Mijatović te da traži odlaganje kako bi se upoznala sa spisima predmeta i adekvatno spremila.

Da bi se obezbjedilo pravo na pravično suđenje zagarantovano članom 6 Evropske konvencije sud je odlučio da se ročište odloži – pojasnio je sudija Radović.

Ovo je osma optužnica koju je Specijalno tužilaštvo podiglo protiv Kneževića još u oktobru 2021. godine zbog stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju, pranje novca i utaju poreza kojim je država oštećena za višemilionski iznos.

Međutim, Duško Knežević se nije pojavio danas u sudnici jer Specijalno tužilaštvo nije dobilo saglasnost od Londona da se vlasnik Atlas grupe procesuira i u predmetu ,,Krediti“, prenosi Pobjeda.

Specijalno tužilaštvo je izručenje Kneževića iz Londona tražilo po osnovu pet potvrđenih optužnica ali ne i ove.

Nakon što je rješenje Višeg suda da se Knežević ne može procesuirati u ovom slučaju postalo praviosnažno krajem prošle godine zakazana je kontrola dokaza Specijalnog tužilaštva protiv navodnih pripadnika njegove grupe.

Pored Kneževića na ovoj optužnici su Velibor Milošević, Mladen Dašić, Miodrag Knežević, Tomica Knežević, Tomislav Knežević, Andrija Knežević, Vuk Dragašević, Svetlana Mijatović, Andrej Koneneko, Ekatarina Perovna Konanenko i Ekatarina Konaneko.

Status svjedoka saradnika u ovom predmetu imaju bivši generalni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić i Vlatko Rašović.

Prema navodima optužnice, Duško Knežević je u drugoj polovini 2010. godine na teritoriji Kipra i Crne Gore formirao kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici postali osobe sa ove optužnice a koja je funkcionisala do 2017. godine, piše Pobjeda.

U djelovanju ove kriminalne organizacije korišćene su privredne poslovne strukture.

Prema kriminalnom planu koji je sačinio organizator Duško Knežević uz pomoć članova kriminalne organizacije podizani su krediti koje krajnji korisnici nisu vraćali.

Krediti su pokrivani depozitima kojim je garantovano njihovo vraćanje a koje su položile kompanije u vlasništvu Duška Kneževića, firme povezane sa njim i ostalim optuženima.

Ovlašćena lica u ovim kompanijama, Duško Knežević i članovi kriminalne organizacije su na ovaj način ostvarivali prihode od novčanih sredstava dobijenih kreditima a koje nisu prijavljivali državnim organima Crne Gore, javlja Pobjeda.

Sve ovo je rađeno, kako se navodi u optužnici, sa ciljem izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza, stavljanja nezakonito stečenog novca u redovne novčane tokove ali i radi sprečavanja utvrđivanja pravog stanja u bankama čiji je većinski vlasnik Duško Knežević.

Podsjećamo, Knežević je do sad oslobođen od optužbi u predmetma Koverta, Aerodrom i Karbon. U predmetima Kapia I i Kaspia II koji su spojeni zakazano je izlaganje završnih riječi krajem februara.