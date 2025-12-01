Specijalni tužilac Miroslav Turković, advokat Dražen Medojević, kao i Knežević, imali su nove dokazne predloge. Nastavak suđenja zakazan je za 15. januar.

Suđenje okrivljenom Dušku Kneževiću, optuženom u predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2", nastavljeno je danas u Višem sudu u Podgorici. Sudskim procesom rukovodi Amir Đokaj, kao sudija pojedinac.

Specijalni tužilac Miroslav Turković, advokat Dražen Medojević, kao i Knežević, imali su nove dokazne predloge. Nastavak suđenja zakazan je za 15. januar, pišu Vijesti.

"Sudija, prije nego se završi današnje suđenje, moram da kažem da mi niste odobrili posjete Željka Ivanovića i Milana Kneževića", obratio se sudiji okrivljeni Duško Knežević na kraju ročišta .

"To su vanredne posjete. Ja o tome ne odlučujem već predsjednik Višeg suda", rekao je sudija.

"Mogu li novinarima da podijelim saopštenje za javnost?", nastavio je Knežević.

"Kakvo saopštenje? Ovdje ne možete, ovo je sud. Završili smo za danas. Doviđenja", odgovorio je sudija Đokaj.

Specijalni tužilac Miroslav Turković predložio je da se u nastavku dokaznog postupka od Osnvnog suda u Podgorici pribave spisi predmeta P.br 37..., koji je formiran po predlogu tužioca "Atlas banke" Ad Podgorica, u stečaju, radi duga i da se izvrši uvid u te spise.

"Smatram da bi se izvođenjem ovog dokaza mogle utvrditi činjenice koje su vezane za ovaj krivično pravni postupak", rekao je tužilac.

Advokat Dražen Medojević ostavio je sudu na ocjenu da li će prihvatiti ovaj dokazni predlog, dok se Knežević protivio i pojasnio.

"Protivim se izvođenju ovog dokaza jer je to proces koji još nije počeo. Radi se o čisto obligacionom obliku. Preplitanje obligacionih odnosa sa ovim krivičnim postupkom nije cjelishodno. To je u nadležnosti suda u Londonu", naglasio je Knežević, prenose Vijesti.

Sud je donio rješenje kojim je prihvatio predlog specijalnog tužioca Turkovića.

Advokat Dražen Medojević je predložio da se izvrši uvid u spise predmeta I.br. 10...., javnog izvršitelja Vidaka Latkovića.

"Gdje je sprovedeno izvršenje na teret sredstava 'Atlas banke' na poseban račun javnog izvršitelja kod 'Prve banke'. Ovaj pravni posao je završen na brzinu bez čekanja pravosnažnosti presude, govori o sistemskoj pljački protiv Duška Kneževića i nepoštovanje elementarne procedure. Izvođenjem ovog dokaza utvrdile bi se činjenice koje bi potvrdile odbranu optuženog Kneževića", rekao je Medojević.

Sud je donio rješenje kojim je prihvatio ovaj predlog odbrane.

"Predlažem da svjedoči ministar iz Azerbejdžana Ismail Hajdarov i njegov sin Tale, koji će ispričati kako je vršeno ugovaranje poslova, odnosno da je nadležnost suda u Londonu. Da se pozove i svjedoči preko video linka, u cilju provjere navoda odbrane optuženog Kneževića", rekao je branilac.

Specijalni tužilac Turković protivio se saslušanju svjedoka jer se time ne bi ništa novo moglo utvrditi, te da bi se okončanje ovog postuka učinilo neizvjesnim za dogledno vrijeme.

Okrivljeni Knežević je predložio da svjedoči Zoran Ašanin, koji je kao sudija Privrednog suda Crne Gore, donio dvije presude.

Prvom presudom je odbijen tužbeni zahtjev, a drugom kojom je prihvaćen tuženi zahtjev od 12.500.000 eura.

"Ova druga presuda je poslužila da se bez pravnosnažnosti sve pare prebace 'Prvoj banci', a zatim nakon 15 minuta poslate su u Dubai. Obavezao je 'Atlas banku', a što je bilo suprotno ugovoru, gdje je bila ugovorena nadležnost suda u Londonu, a ne u Podgorici. Bitno je zašto je došlo do promjene odluke u odnosu na prvu presudu i zašto je sudija dozvolio da se bez pravosnažnosti, prebace pare. Za 15 minuta su pare prebačene iz 'Prve banke' za Dubai. Ovo je bitno da se utvrdi kako su se dešavale transakcije", rekao je Knežević, prenose Vijesti.

Specijalni tužilac Turković se protivio ovom predlogu.

"Postupajući sudija Ašanin je dao razloge svoje presude, a koje su kao dokaz provdene na glavnom pretresu u dokaznom postupku. Te presude Privrednog suda su bile predmet preispitivanja po žalbama, a kasnije i u revizijskom postupku pred Vrhovnim sudom Crne Gore. Protivim se predlogu jer bi to vodilo ka odugovlačenju postupka", naveo je specijalni tužilac.

Sudija je rekao da će o predlozima Kneževića i njegovog brainoca advokata Medojevića naknadno odlučiti na nekom od narednih pretresa.

U predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2", optuženi su Duško Knežević i Đorđe M. Đurđić, koji je još ranije zaključio sporazum o priznanju krivice.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva Kneževiću se stavlja na teret da je počinio krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja i pranje novca, sve u vezi prodaje hotela "Princes" u Baru.

Kneževiću se optužnicom specijalnog tužilaštva stavlja na teret da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja i Đurđića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

U optužnici se navodi da je Knežević 20. maja 2015. sa umišljajem nagovorio Đurđića, glavnog izvršnog direktora "Atlas banke" AD Podgorica, da potpiše garanciju i ovjeri službenim pečatom garanciju za "Kaspia Properties Holdings Limited" iz Dubaija, na 12,5 miliona eura. Naveo je da je nalogodavac Knežević, a da je korisnik "Kaspia Propertis", i kojom se garantuje da će "Atlas banka" ovoj kompaniji platiti najviše do ovog iznosa od 12,5 miliona eura, na ime kupovine hotela "Princes".

Apelacioni sud je donio presudu da je "Atlas banka" dužna da kao davalac garancije za novac koji je Knežević uzeo, da isplati kompletan iznos plus zatezne kamate. Sud je utvrdio da je Duško Knežević po kupoprodajnom ugovoru od 14. januara 2014. godine primio iznos od 12,5 miliona eura, od čega osam miliona eura shodno potpisanoj potvrdi o primljenom novcu i carinskoj deklaraciji od 14. 1. 2014. godine, kao i prenosom sa računa iznosa dva miliona eura 5. marta 2014. sa svrhom uplate akcija hotela "Princes" i iznos od oko dva i po miliona 11. marta sa svrhom uplate druge rate za kupovinu akcija hotela "Princes", navedeno je u presudi.