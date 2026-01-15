U ovom postupku Specijalno državno tužilaštvo tereti Kneževića da je, kroz proces prodaje hotela "Princes" u Baru kompaniji "Kaspia Properties Holdings", zloupotrebom položaja oštetio Atlas banku za 12,5 miliona eura.

Izvor: ATLAS GRUPA

Sudija Višeg suda u Podgorici Amir Đokaj zakazao je iznošenje završnih riječi u predmetu "Kaspia", u kojem je biznismen Duško Knežević optužen za zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju i pranje novca, prenosi Dan.

U ovom postupku Specijalno državno tužilaštvo tereti Kneževića da je, kroz proces prodaje hotela "Princes" u Baru kompaniji "Kaspia Properties Holdings", zloupotrebom položaja oštetio Atlas banku za 12,5 miliona eura. Prema navodima optužnice, taj iznos je kroz poslovanje sa pomenutom kompanijom ubačen u legalne tokove kao novac stečen kriminalnim aktivnostima.

Na ročištu, sudija Đokaj je odbio predlog odbrane da se u svojstvu svjedoka saslušaju azerbejdžanski ministar Ismail Hajdarov i njegov sin Tale. Knežević je tokom postupka tvrdio da je za ugovor o kupovini hotela nadležan sud u Londonu, a ne Privredni sud Crne Gore koji je donio presudu u korist kupca.

Takođe, sud je odbio i saslušanje Zorana Ašanina, bivšeg sudije Privrednog suda, koji je donosio presude u ovom sporu – prvobitno odbijajući tužbeni zahtjev "Kaspie", da bi ga kasnije prihvatio, navodi Dan.

Fokus optužnice je na garanciji od 12,5 miliona eura koju je, prema tužilaštvu, potpisao tadašnji izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić po nagovoru Duška Kneževića. Ta garancija, navodno, nije bila evidentirana u službenim knjigama banke, prenosi Dan.

Nakon što je kupovina hotela propala, azerbejdžanski investitori su aktivirali garanciju. Atlas banka je na kraju, po nalogu Privrednog suda, ovoj kompaniji isplatila: 12,5 miliona eura (osnovni iznos garancije) i 2,7 miliona eura na ime zateznih kamata i troškova.

Branilac Duška Kneževića, advokat Dražen Medojević, ukazao je na brzinu kojom je izvršena isplata sa računa Atlas banke, tvrdeći da je to urađeno bez pravosnažne odluke. Medojević je istakao da ovakvi postupci ukazuju na "sistemsku pljačku imovine Duška Kneževića" i nepoštovanje elementarnih procedura kada su u pitanju ovako visoki novčani iznosi.

Podsjećamo, Đorđe Đurđić je ranije osuđen na šest mjeseci zatvora nakon što je priznao krivicu i potvrdio da je spornu garanciju potpisao suprotno zakonu i procedurama banke. Knežević je do sada oslobođen optužbi u tri druga predmeta pred Višim sudom: "Karbon", "Koverta" i "Aerodromi".