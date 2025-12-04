Knežević je u završnoj riječi rekao da je ovo politički motivisan postupak.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvostepena presuda u predmetu “Global karbon krediti” biće izrečena 26. decembra, najavljeno je u Višem sudu u Podgorici, gdje su danas stranke dale završnu riječ u sudskom procesu koji vodi sudija Igor Đuričković, pišu Vijesti.

U optužnici protiv Duška Kneževića se, između ostalog, navodi da su Knežević, Predrag Dašić, Zoran Nikolić, Brankica Bašović i Biljana Bašović, pričinili štetu pravnom licu “Global Karbon” DOO Podgorica, a pravnim licima “Fin Invest”, “Atlas Grupa”, RTV “Atlas”, “RT Mimoza”, “Atlas Sistem” i “Mega Gulf Investments Holdings Limited” pribavili protivpravnu korist u iznosu od 1. 942.000 eura.

Specijalni državni tužilac Miloš Šoškić je kazao da ostaje pri navodima optužnice i od suda zatražio da optužene kazni u skladu sa zakonom.

Pravni zastupnik "Global Karbona" je postavio imovinsko-pravni zahtjev prema svim optuženima u iznosu od 1.990.000 eura.

Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu jer smatraju da nema ni jednog dokaza koji bi potvrdili navode optužbe protiv Kneževića.

“Nisam izvršio ni jedno djelo koje je navedeno u optužnici. Kako mogu biti organizator nečega što nisam izvršio. Sve što je urađeno evidentirano je i transparentno. Ovaj predmet je nemoguće razumjeti kao se ne razumije vrijeme u kojem je nastao. To je postupak politički motivisan. Sve optužnice su nastale posle objave snimka - slučaj 'koverta'", kazao je Knežević i dodao da je u jednom od postupaka protiv Crne Gore zatražio pred međunarodnim sudom odštetu od 500 miliona eura, prenose Vijesti.

“Ovo su treće po redu završne riječi u postupku koji se vodi protiv Duška Kneževića, u dva postupka je bila oslobađajuća presuda. Za dvije godine je deset optužnica podignuto protiv Duška Kneževića. To ne može biti dio redovne efikasnosti tužilaštva, već je dio politički motivisanog djelovanja”, smatra advokat Dušan Radosavljević, jedan od branilaca optuženog Kneževića.

Dodao je da nema dokaza da je Duško Knežević zloupotrijebio položaj.

“Ovaj predmet je nastao u trenutku kada je Glavni specijalni tužilac imao neograničenu moć da pokreće postupke. Ovo je politički motivisan postupka. Milivoje Katnić, koji je inicirao sve ove postupke, danas je u pritvoru. Ova optužnica je posledica institucionalne moći koja je zloupotrebljena. Ovaj predmet je posledica političke odluke a ne rezultat istrage. Sve finansijske transakcije su bile zakonite. Optužnica je nastala kao rezultat odluke da se "Atlas grupa" dovede u stanje kolapsa”, naglasio je u završnoj riječi advokat Radosavljević.

Optuženi Predrag Dašić je u završnoj riječi rekao da nema dokaza da je počinio krivično djelo.

“Optužnica nije potkrijepljena dokazima. Počiva na činjenično nemogućoj konstrukciji. Nema dokaza. Odbrana optuženog Nikolića ničim nije dovedena u pitanje. Ni jedan dokaz ne ukazuje da je refinansiranje bilo mimo zakona. Nema štete”, kazao je advokat Lazar Aković.

Advokat Milan Kovačević je sudu kazao da je tokom dokaznog postupka nesporno utvrđeno da Brankica Bašović i Biljana Bašović nisu počinile krivično djelo.

“U optužnici nema dokaza da su počinile djelo, već ima dokaza da nisu počinile krivično djelo. Dokazi iz optužnice idu u prilog njihovoj odbrani i nevinosti”, kazao je Kovačević i zatražio da sud izrekne oslobađajuću presudu.