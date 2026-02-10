U policiji još nisu utvrdili da li je bilo propusta njihovih službenika u slučaju bjekstva Miloša Medenice.

Izvor: screenshot

To prostiče iz odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanje dokle je stigao predmet u kojem se provjerava postupanje policajaca u tom slučaju.

“Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je, 28. januara 2026. godine, formiralo predmet u slučaju Miloša Medenice. Do danas je utvrđena većina relevantnih činjenica u postupku, ali predmet nije još okončan", naveli su iz MUP-a za Adriju.

No, nijesu naveli o kakvoj “utvrđenoj većini relevantnih činjenica u postupku“ je riječ.

“Takođe vas obavještavam da je navedeni predmet označen kao visokoprioritetan u radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije", zaključili su oni, piše Analitika.