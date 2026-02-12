Iz Uprave policije ranije su za slične snimke saopštili da se radi o video materijalu generisanom uz pomoć vještačke inteligencije.

Izvor: screenshot

Autor emisije Načisto na Televiziji Vijesti Petar Komnenić saopštio je da je na jednoj telefonskoj aplikaciji primio poruku koju je poslala osoba koja tvrdi da je Miloš Medenica.

"Poštovani gospodine Komneniću, javljam se po povodu vaše večerašnje emisije, ako ste raspoloženi da učestvujem u njoj da crnogorsku javnost upoznam da video koji izlazi sa mojim likom nije proizvod vještačke inteligencije kako tvrdi uprava policije! Ako postoji od vas interesovanje, možemo se dogovoriti o uključivanju u program uživo…

Medeni"

Autor emisije Petar Komnenić pitao je ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića misli li da je u cilju istrage i opšteg interesa javnosti dobro da pozove taj broj i vidi o čemu se radi, odnosno da se konačno stavi tačka na to da li je na snimcima stvarna osoba ili proizvod AI alata. Navodi da nije mu jasno kako bi u real tajmu mogla da se pojavi vještačka inteligencija.

Na to mu je Šaranović kazao da ne smatra da bi trebalo da išta radi bez prethodne konsultacije sa nadležni organima.

