Podgorička policija aktivno radi na identifikaciji lica koje stoji iza profila koji je objavio video snimke na kojima se navodno nalazi odbjegli Miloš Medenica, kazao je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović na današnjoj konferenciji za novinare.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije preduzela je konkretne mjere kako bi identifikovala profil koji objavljuje video snimke na kojima se navodno pojavljuje odbjegli Miloš Medenica, saopštio je direktor policije Lazar Šćepanović.

Podgorička policija aktivno radi na identifikaciji lica koje stoji iza profila koji je objavio video snimke na kojima se navodno nalazi odbjegli Miloš Medenica, kazao je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović na današnjoj konferenciji za novinare.

Komentarišući napredak u potrazi za Milošem Medenicom i bivšom specijalnom tužiteljkom Lidijom Mitrović, Šćepanović je izrazio očekivanje da će policija u saradnji sa drugim nadležnim organima uskoro uspjeti da ih pronađu.

“Uprava policije je preduzela određene konkretne mjere i radnje, obavijestila tužilaštvo i partnerske službe o ovom slučaju. Radi se na identifikaciji ko stoji iza profila koji objavljuje video klipove na kojima je navodno Miloš Medenica”, poručio je Šćepanović.