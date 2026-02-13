Viši sud je potvrdio optužnice SDT-a, kojom je obuhvaćeno još 14 okrivljenih zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela krijumčarenje, učinjenih u saizvršilaštvu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je dvije optužnice Specijalnog državnog tužilaštva, od 7. novembra i 29. decembra prošle godine, koje su podignute protiv okrivljenih organizatora kriminalne grupe - bivšeg operativca Duška Golubovića i suvlasnika firme "Rokšped" Sandera Stanaja.

Viši sud je potvrdio optužnice SDT-a, kojom je obuhvaćeno još 14 okrivljenih zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela krijumčarenje, učinjenih u saizvršilaštvu, prenose Vijesti.

SDT tvrdi da su Golubović i Stanaj organizatori, a da su pripadnici organizacije od osnivanja i tokom djelovanja postali Nuo Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić i Radoje Dakić.

"Predmet optužnica je osnovana sumnja da su optuženi D. G. i S. S. organizovali kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali ostali optuženi i druga nepoznata lica, sa ciljem da se, tokom 2020. i 2021.godine, bavi prenošenjem preko carinske linije, uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, pa su neplaćanjem carina, akciza i poreza za krijumčarene cigarete, pribavili kriminalnoj organizaciji nezakonitu dobit, a oštećenoj Crnoj Gori nanijeli štetu", piše u saopštenju.

Protiv okrivljenih je pokrenuta finansijska istraga.