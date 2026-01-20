Golubović je na saslušanju rekao da je “činjenica da je imao određenu ulogu u ovim događajima”, ali da svakako nije organizovao grupu koja se bavila krijumčarenjem.

Đorđije Đoko Pavićević najprije je razmišljao da kamioni Sandera Stanaja ulaze u luku i direktno uzimaju cigarete, ali je shvatio da je to rizičan posao pa je od toga odustao i odlučio se za drugu varijantu vađenja tih duvanskih proizvoda iz Slobodne zone u Baru, pišu Vijesti.

Tako je na saslušanju kod specijalnih tužilaca ispričao nekadašnji tajni agent Duško Golubović, tvrdeći da u tom nezakonitom poslu nikada nije učestvovao, već da je samo posredovao - prenoseći poruke između njih dvojice.

“On je uvijek potvrđivao Pavićeviću da će ‘debeli’ poslati kamion koji će biti na ugovorenom mjestu, uvijek ‘kod katedrale na bulevaru’”, navodi se u spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Tokom jednog razgovora, piše, pitao je Đoka Pavićevića kako za Stanaja iznosi cigare iz Luke Bar, odnosno kakav je sistem...

“Pavićević mu je rekao da je prvo bila namjera da kamioni koje šalje Sander Stanaj, a mogao je slati najviše jedan u nekoliko dana, ulaze u luku. Međutim, vozač tog kamiona bio bi upadljiv jer ne dolazi često i bio bi pod prismotrom lica koja rade na kapiji, pa je on odlučio da cigarete iz Slobodne zone, a iz svog magacina, izveze u magacin koji je imao kod kružnog toka u Baru. Taj magacin u Baru se, misli, zvao ‘ABC’ i kasnije je taj magacin prodao, misli, nekom špediteru”...

Prema njegovim riječima, Pavićević je, dakle, cigarete iz svog magacina u Luci Bar izvozio preko carinske linije, skladištio u objektu kod kružnog toka i odatle ih tovario u kamione Stanaja.

“Sanderovi kamioni bi uvijek bili ostavljani na bulevaru kod katedrale, vozač bi imao obavezu da ostavi ključ u bravi i ode negdje da popije kafu i u ugovoreno vrijeme se vrati da preuzme kamion, a koji kamion su vozači Đoka Pavićevića uzimali i vozili na utovar i vraćali na isto mjesto”, dodaje se u dokumentu.

Golubović to sve zna, jer mu je, kako je rekao, sve ispričao Đoko Pavićević: “I na drugi način ovo ne bi mogao znati, obzirom da nije učestvovao u ovom dijelu posla”.

Tvrdio je da nikada nije išao u Bar kad su kamione vozili na utovar, ali da je jedne prilike je, pošto je znao da kamion ide sjutradan na utovar, otišao do Virpazara kada je “sreo kamion za koji mu je Sander prethodnog dana rekao da će... ići za Bar”.

“I 200 m iza kamiona vidio je Sanderovog brata Nua u jednom vozilu, te je tom prilikom shvatio da Nuo prati ovaj kamion”, naveo je pred istražiteljima.

Kamion je prvi put, kako je kazao, sreo na području Zete, objašnjavajući da “još dva ili tri puta išao kad je znao da kamion ide na utovar prema Virpazaru”...

“Nua je vidio svaki put sa drugim vozilom iza kamiona, a to je bilo najviše tri puta. Prethodno navedeno nije bilo njegovo zaduženje, nego je iz radoznalosti otišao da provjeri. Vidio je vozača kamiona i svaki put kad je vidio kamion koji se vraćao iz Bara sa cigaretama, vidio je i Nua iza tog kamiona. Ime vozaču ne zna, ali kad je bilo hapšenje u ovom predmetu, to lice je vidio na TV-u i prepoznao. Isti ima dugo, mršavo lice, koščato, i bradu kakvu nose vehabije, i misli da je čuo neko muslimansko ime za njega”, stoji u spisima, prenose Vijesti.

Tada je kazao da već 20 godina poznaje Sandera Stanaja, a da njegovog brata Nua Stanaja zna iz viđenja i sreo ga je nekoliko puta u životu.

Objasnio je da ga je nakon “pada vlasti” na izborima 2020. godine, Sander pitao da ga poveže sa Pavićevićem, koga je takođe dobro poznavao desetak godina:

“I znao je da je Đoko Pavićević, osim što je vlasnik košarkaškog kluba ‘Mornar’, špediter i da ima privredno društvo koje se na neki način bavi kontejnerima. Sander Stanaj mu nije konkretno rekao zašto želi da ga poveže sa Đokom Pavićevićem, ali je on pretpostavio jer mu je Sander Stanaj rekao da ima neke cigarete koje želi da iznese iz Luke Bar, a sada i ne zna je li u prvom trenutku mislio da će cigarete iznijeti nelegalno, jer je Sander Stanaj imao firmu ‘Tabaco’... koja se bavila prodajom cigareta i koja i danas posluje”.

Ispričao je, piše u spisima, da se zbog protoka vremena ne sjeća dobro, ali da misli da je Sandera Stanaja poslao da se nađe sa Pavićevićem, koji mu je kasnije rekao da je “napravio dobar posao sa Stanajem”...

Golubović navodi da ga je zbog spajanja sa Stanajem, Pavićević nekoliko puta novčano častio.

Tvrdi da je častio “najviše deset puta”, novčanim iznosima od dvije do 10 hiljada eura.

“Govorio je da je to za djecu i zbog toga što mu je namjestio dobar posao sa Stanajima, i dao mu je najviše 50 hiljada eura, s tim što ne može precizno reći iznos... Njemu je Pavićević novac kojim ga je častio dao kao čast za djecu, a zbog autoriteta koji je uživao u društvu, i uvijek je to bilo jer mu je napravio dobru kombinaciju, tj. uslugu time što ga je povezao sa Sanderom Stanajem”.

Dalje je naglasio, stoji u optužnici, da nije imao nekih konkretnih zaduženja niti obaveza oko tog posla, da ne poznaje carinike ili službenike u Luci Bar, a da je činjenica da je u nekoliko navrata prenio poruke Đoka Pavićevića Sanderu Stanaju, prenose Vijesti.

Naveo je da je Pavićević u komunikaciji Stanaja nazivao “debeli” i da mu je znao poslati poruku: “Reci debelom da sjutra pošalje kamion na ono mjesto”, da je takve poruke prenosio i to desetak puta koliko se sjeća...

Rekao je i da ne zna ništa o organizaciji u carinskoj zoni Luke Bar, kako je to funkcionisalo i na koji način se cigarete mogu prenijeti preko carinske linije:

“Osim što je dobio podatke od Đoka Pavićevića, i svakako ne bi mogao organizovati da cigarete budu iznesene preko carinske linije mimo zakona jer nema svoje ljude tamo, tj. carinike, lučke radnike, policajce, niti bi to ikad uradio”.

Nakon hapšenja Golubovića, Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje saopštili su da sumnjaju da je bivši operativac ANB-a bio jedan od organizatora kriminalne organizacije koja je, prema tužilačkim spisima, od 2020. švercom cigareta iz Luke Bar i kroz mrežu logistike i kurira nezakonito plasirala duvanske proizvode na tržište.

Kao drugi organizator označen je Sander Stanaj iz Tuzi, povezan sa “Rokšpedom”, koji u vrijeme akcije nije bio dostupan organima gonjenja jer se nalazio van Crne Gore.

U međuvremenu, SDT je podigao optužnicu protiv Golubovića i još 14 osoba.