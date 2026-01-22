SDT je predalo optužnicu protiv 15 lica zbog osnovane sumnje da su Golubović i Stanaj organizovali kriminalnu organizaciju koja se tokom 2020. i 2021. godine bavila krijumčarenjem neocarinjenih cigareta preko Slobodne carinske zone Luke Bar.

Ročište za kontrolu optužnice protiv bivšeg funkcionera policije Duška Golubovića, biznismena Sandera Stanaja i ostalih okrivljenih za šverc cigareta, zakazano je za 26. januar u Višem sudu u Podgorici, prenosi Dan.

Ovu odluku donio je sudija Nenad Vujanović, čiji će zadatak biti ispitivanje zakonitosti i opravdanosti optužnog akta Specijalnog državnog tužilaštva.

Podsjećamo, SDT je predalo optužnicu protiv 15 lica zbog osnovane sumnje da su Golubović i Stanaj organizovali kriminalnu organizaciju koja se tokom 2020. i 2021. godine bavila krijumčarenjem neocarinjenih cigareta preko Slobodne carinske zone Luke Bar.

Prema navodima tužilaštva, članovi ove grupe postali su Nuo Stanaj, Abedin Pepić, Andrija Petanović, Vukota Vujošević, Đoko Lješković, Mileta Simanić, Adnan Suković, Ivan Turčinović, Predrag Madžgalj, Veton Berišaj, Prokopije Perić, Dejan Milić i Radoje Dakić, piše Dan.

Tužilaštvo tvrdi da je primarni cilj ove organizacije bio prenošenje cigareta preko carinske linije uz izbjegavanje mjera carinskog nadzora, nakon čega bi se roba rasturala na tržištima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Italije. Ovim radnjama, kroz neplaćanje carina, akciza i poreza, pričinjena je višemilionska šteta budžetu Crne Gore, dok je kriminalna organizacija pribavila protivpravnu imovinsku korist.

Paralelno sa krivičnim postupkom, pokrenuta je i opsežna finansijska istraga kojom je obuhvaćena sva pokretna i nepokretna imovina okrivljenih i sa njima povezanih lica, u cilju njenog trajnog oduzimanja, navodi Dan.

U međuvremenu Viši sud je donio rješenje o spajanju postupka sa optužnicom koju je SDT podiglo protiv Ivana Lješkovića i više drugih lica zbog sumnje da su učestvovali u stvaranju kriminalne organizacije krijumčarenja cigareta.