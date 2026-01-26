U Višem sudu u Podgorici održano je ročište za kontrolu optužnice protiv bivšeg službenika ANB Duška Golubovića, biznismena Sandera Stanaja i još 13 okrivljenih, koje Specijalno državno tužilaštvo tereti za šverc cigareta i višemilionsku štetu državi.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Danas je u Višem sudu u Podgorici održano ročište za kontrolu optužnice protiv bivšeg službenika ANB-a Duška Golubovića, biznismena Sandera Stanaja i još 13 osoba, optuženih za šverc cigareta.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Golubovića i Stanaja da su, kao navodni vođe kriminalne grupe, tokom 2020. i 2021. godine krijumčarili cigarete preko Slobodne carinske zone Luke Bar, čime je budžet oštećen za preko 18 miliona eura. Optužnica obuhvata i niz drugih lica, uključujući Nuo Stanaja, Abedina Pepića, Andriju Petanovića i Vukotu Vujoševića, a cilj organizacije, kako tvrdi SDT, bio je krijumčarenje i dalje raspačavanje cigareta na tržištima Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije i Italije.

Golubović je tokom ročišta odbacio optužbe, tvrdeći da nema veze sa ostalim okrivljenima osim Stanaja, kojeg poznaje više od 20 godina. Naglasio je da SDT nije iznijelo materijalne dokaze o njegovom učešću u švercu, niti preciziralo vrijeme, mjesto i način izvršenja djela. „Nije utvrđena moja veza ni sa jednim policijskim ili carinskim službenikom, niti moje prisustvo u Luci Bar. Dokaza nema, a ja ću dokazati nevinost“, rekao je Golubović.

Jedan od okrivljenih, Mileta Simanić, optužnicu je nazvao zlonamjernom konstrukcijom SDT-a i tvrdio da mu se pritvor produžava bez osnova, ističući da je nemoguće da istovremeno bude član tri kriminalne organizacije dok radi kao ekonomista.