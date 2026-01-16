Golubović je, piše u optužnici, koristio veze iz bezbjednosnog sektora da utiče na kadrovske odluke u Carini, u korist krijumčarske mreže

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši tajni agent Duško Golubović ispričao je istražiteljima da je, na zahtjev Đorđija Đoka Pavićevića, od tadašnjeg direktora Uprave carina Vladana Jokovića tražio da na čelu Carinarnice Bar ostane čovjek blizak tom Baraninu, jer mu je, kako je naveo, bio neophodan za posao krijumčarenja cigareta, prenose Vijesti.

Tokom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu, Golubović je objasnio da je s Jokovićem kontaktirao koristeći ranije kolegijalne veze iz Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), gdje su obojica radili godinama i da vjeruje da je ispoštovan njegov zahtjev.



“Đoko Pavićević ga je pitao može li da utiče na raspored carinika, odnosno da li može da završi da tadašnji direktor Carine Vlado Joković ostavi za šefa Carinarnice Bar izvjesnog K. jer mu je on trebao, a kako je on dugo znao Vlada Jokovića, s obzirom da su bili kolege u ANB-u, to je pozvao istog i pitao ga da K. ostane za šefa Carinarnice Bar i misli da je K. ostao na tom mjestu”, parafraziraju tužioci njegovu izjavu u optužnici, navode Vijesti.

Prema navodima iz tog akta, Golubović je kazao da je s Pavićevićem neformalno razgovarao o načinu iznošenja cigareta iz Luke Bar, navodeći da mu je ovaj tom prilikom rekao da ima “nekoliko svojih carinika”, koje je i imenovao.

Nakon toga, ispričao je da je pozvao Jokovića i prenio mu taj zahtjev, navodeći da misli da je ta osoba ostala na toj funkciji.

“Zna da je K. bio jako bitan Đoku Pavićeviću, jer je, po njegovom zahtjevu, postavljao carinike u Slobodnu zonu, ali ne zna zbog čega mu je bio toliko značajan, osim što je više puta pominjao da mu je radio usluge”, navodi se u dokumentima tužilaštva.

Golubović je dodao i da se ne sjeća kada ga je tačno Baranin pitao za tu uslugu: “Moguće nakon što je doveo u vezu Sandera Stanaja s njim”, dodaje se u dokumentu. Stanaj je drugooptuženi u tom procesu, prenose Vijesti.

Istražiteljima je govorio i o finansijskim aspektima posla, navodeći da mu je Pavićević rekao da se cigarete kupuju u Luci ili uvoze izvana, da se u Luci vrši prenos vlasništva i da se za kupovinu kontejnera cigareta u Luci plaća oko 70 hiljada eura...

“Đoko mu je rekao i da izvoz cigareta preko carinske linije košta dosta, jer mora da plati carinike, lučkog radnika, radnika koji radi pretovar, radnika na kapiji i svoje radnike koji poslije prebacuju robu iz kamiona u skladišta i iz skladišta u kamion”, dodaje se u dokumentu.

U iskazu je detaljno opisao i logistiku transporta - da su se na kamione nakon utovara stavljale plombe koje su, kako je naveo, obezbjeđivali carinici bliski Pavićeviću.

Kamioni su, prema njegovim riječima, ostavljani na bulevaru kod barske katedrale, gdje bi ih preuzimali Pavićevićevi vozači, vozili na utovar i vraćali na isto mjesto.

Govoreći o carinicima koji su, prema tvrdnjama iz optužnice, radili za Pavićevića, Golubović je naveo imena Ivane Kovačević i bračnog para B., ističući da se supruga B. protivila nezakonitom radu, ali da je njen suprug, uprkos tome, prihvatio da učestvuje u krijumčarenju.

Tvrdio je i da od Sandera Stanaja nikada nije dobio novac za poslove iznošenja cigareta, već da su se njihovi kontakti svodili na česta viđanja u krugu kompanije “Rokšped”, zbog zajedničkog interesovanja za vozila.

Nakon hapšenja Golubovića, Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje saopštili su da sumnjaju da je bivši operativac ANB-a bio jedan od organizatora kriminalne organizacije koja je, prema tužilačkim spisima, od 2020. švercom cigareta iz Luke Bar i kroz mrežu logistike i kurira nezakonito plasirala duvanske proizvode na tržište. Kao drugi organizator označen je Sander Stanaj iz Tuzi, povezan sa “Rokšpedom”, koji u vrijeme akcije nije bio dostupan organima gonjenja jer se nalazio van Crne Gore.

U međuvremenu, SDT je podigao optužnicu protiv Golubovića i još 14 osoba, prenose Vijesti.

Golubović je, piše u optužnici, izjavio da je imao kriptu, odnosno telefon sa Skaj aplikacijom...

“... Da je kriptu koristio kratko, istu mu je donio Sander Stanaj, na njoj su već bila ukucana tri koda i to jedna ‘fudbalska lopta’, jedan ‘Kardinal’ i jedan ‘Papa’”...

Rekao je da mu je Sander kazao da je u toj komunikaciji bio Kardinal...

“Ne zna ko je odredio kodna imena, tj. da li je svoje ime odredio on ili je to za njega uradio Sander, a uglavnom Sander mu je donio formirane telefone i to dva: rekao mu je da je jedan za njega, a da drugi preda Đoku i to je rekao, citira: ‘Jedan daj Đoku’, a treći telefon je vjerovatno ostao kod Sandera jer je na ova dva koja mu je dao - jedan za njega, drugi za Đoka - ukucao ovu svoju ‘fudbalsku loptu’ i to je bilo njegovo kodno ime, pretpostavlja”, stoji u dokumentu.

Dodao je da Skaj nije koristio dugo, svega tri do četiri mjeseca, da nije vješt u tehnologiji i da je većinu informacija Pavićeviću prenosio putem običnih telefonskih razgovora.