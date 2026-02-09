"Tek nakon što sva lica koja po zakonu imaju pravo žalbe, prime navedeno rješenje i izjave žalbu ili im istekne rok za žalbu, steći će se uslovi za odlučivanje od strane Apelacionog suda" navodi se.

Spisi predmeta u postupku optužene Vesne Medenice dostavljeni su Apelacionom sudu u petak, 6. februara 2026. godine, radi odlučivanja o žalbi SDT-a izjavljenoj protiv rješenja Višeg suda u Podgorici kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora ovoj optuženoj i izrečene joj mjere nadzora.

"Predmetom je odmah zadužen sudija izvjestilac, koji je u postupku pripreme predmeta za sjednicu vijeća, utvrdio da u spisima predmeta nema dokaza o uručenju navedenog rješenja advokatu Zdravku Tomanoviću, braniocu optužene Vesne Medenice, koja ima pravo na izjavljivanje žalbe u dijelu rješenja kojim su joj izrečene mjere nadzora" saopštili su iz Apelacionog suda.

Iz tih razloga su spisi predmeta istog dana, dakle u petak 6. februara, vraćeni nižestepenom sudu radi otklanjanja navedenog nedostatka.

"Tek nakon što sva lica koja po zakonu imaju pravo žalbe, prime navedeno rješenje i izjave žalbu ili im istekne rok za žalbu, steći će se uslovi za odlučivanje od strane Apelacionog suda" navodi se.