U toj organizaciji navode da je riječ o osobi koja je svojim djelovanjem u značajnoj mjeri kompromitovala pravosudni sistem, omogućavajući trećim licima nezakonito ostvarivanje koristi velike vrijednosti.

Izvor: MANS

Iz NVO MANS saopštili su da očekuju da Specijalno državno tužilaštvo uloži žalbu na presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, imajući u vidu težinu krivičnog djela i činjenicu da je njenim postupanjem ozbiljno narušen integritet i povjerenje u crnogorsko pravosuđe.

„Predmet Vesne Medenice trebalo je da posluži kao primjer da se korupcija u Crnoj Gori ne isplati i da je zakon jednak za sve. Prije svega, ovaj slučaj je mogao biti snažna startna pozicija za proces vetinga u pravosuđu, što je šansa koja je, nažalost, propuštena“, saopšteno je iz MANS-a.

Iz te nevladine organizacije ističu i da je Specijalno državno tužilaštvo ostalo dužno da javnosti predoči rezultate finansijske istrage sprovedene u ovom predmetu, kao i da pojasni kakvu će konkretnu korist od tog postupka imati građani.

Dodaju da, iako je riječ o presudi koja još nije pravosnažna, njen sadržaj u velikoj mjeri ukazuje na to da borba protiv korupcije u Crnoj Gori i dalje ne daje rezultate koji bi potvrdili da je održiva i usmjerena ka vraćanju povjerenja građana u institucije i jačanju vladavine prava.