U toj organizaciji navode da je riječ o osobi koja je svojim djelovanjem u značajnoj mjeri kompromitovala pravosudni sistem, omogućavajući trećim licima nezakonito ostvarivanje koristi velike vrijednosti.
Iz NVO MANS saopštili su da očekuju da Specijalno državno tužilaštvo uloži žalbu na presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, imajući u vidu težinu krivičnog djela i činjenicu da je njenim postupanjem ozbiljno narušen integritet i povjerenje u crnogorsko pravosuđe.
„Predmet Vesne Medenice trebalo je da posluži kao primjer da se korupcija u Crnoj Gori ne isplati i da je zakon jednak za sve. Prije svega, ovaj slučaj je mogao biti snažna startna pozicija za proces vetinga u pravosuđu, što je šansa koja je, nažalost, propuštena“, saopšteno je iz MANS-a.
Iz te nevladine organizacije ističu i da je Specijalno državno tužilaštvo ostalo dužno da javnosti predoči rezultate finansijske istrage sprovedene u ovom predmetu, kao i da pojasni kakvu će konkretnu korist od tog postupka imati građani.
Dodaju da, iako je riječ o presudi koja još nije pravosnažna, njen sadržaj u velikoj mjeri ukazuje na to da borba protiv korupcije u Crnoj Gori i dalje ne daje rezultate koji bi potvrdili da je održiva i usmjerena ka vraćanju povjerenja građana u institucije i jačanju vladavine prava.